Innovation

Allianz Global Investors, l’un des principaux acteurs mondiaux de la gestion active, annonce le lancement du fonds Global Intelligent Cities en France.

Allianz Global Intelligent Cities est un fonds thématique qui vise à tirer parti de l’opportunité de croissance à long terme que présente le développement des villes intelligentes en investissant dans des entreprises qui participent à leur essor. Il s’agit d’un fonds total return conçu pour générer à la fois une appréciation du capital et des revenus réguliers, en investissant à tous les niveaux de la structure de capital d’une entreprise. Le fonds vise à obtenir des performances similaires à celles des actions avec une volatilité plus faible grâce à une approche multi-asset.

La thématique des villes intelligentes s’inscrit dans les méga-tendances porteuses de croissance. A la faveur de l’urbanisation, de la croissance économique et du développement technologique, les villes devraient générer 85% de la croissance mondiale au cours de la prochaine décennie [1]. Les villes intelligentes en émergence utilisent les technologies de rupture et les nouvelles innovations pour améliorer la durabilité, promouvoir le développement économique et optimiser les facteurs de qualité de vie de ceux qui y vivent et y travaillent. Dans ce cadre, la construction de villes intelligentes représente une vaste opportunité d’investissement : le marché lié aux écosystèmes de villes intelligentes pourrait atteindre plus de 3.000 milliards USD à l’horizon 2025 [2].

Allianz Global Intelligent Cities cible les entreprises dans les secteurs tels que les logiciels et services, la sécurité et la santé, les applications domestiques, les infrastructures, la construction, l’énergie propre et la mobilité. Le processus rigoureux de recherche fondamentale d’AllianzGI permet d’identifier les entreprises les plus innovantes dans ces secteurs, puis de déterminer, au sein de la structure du capital, l’opportunité d’investissement la plus favorable. Le fonds est géré par deux équipes expérimentées d’AllianzGI, celles des stratégies Income and Growth et d’Artificial Intelligence.

Doris Bernheim Directrice de la distribution externe chez AllianzGI à Paris commente : « Nous sommes heureux de pouvoir offrir à nos clients l’accès à un fonds thématique multi asset qui cible un secteur en forte croissance, et est étroitement lié à la lutte contre le réchauffement climatique et à l’amélioration de la protection de l’environnement. Allianz Global Intelligent Cities offre la possibilité d’investir dans des entreprises qui visent à gérer les ressources de manière plus efficace pour améliorer la qualité, la sécurité et la durabilité de la vie en ville. Par ailleurs, ce fonds bénéficie de la combinaison de deux équipes de gestion reconnues pour leur expérience et leur qualité ».