Innovation

Allianz Global Investors, l’un des principaux acteurs mondiaux de la gestion active, annonce le lancement du fonds Allianz Fixed Income Macro (FIM). Le fonds suit une stratégie macro mondiale à rendement absolu, qui investit sur les marchés développés et émergents et vise explicitement à ne pas être corrélé aux actions, au crédit et aux obligations d’État.

Allianz Fixed Income Macro, géré par la même équipe d’investissement que le fonds Allianz Strategic Bond Fund, vise à surpasser le rendement du marché monétaire. La position neutre d’Allianz Fixed Income Macro est de 100 % de liquidités (composées de cash, de T-Bills et d’obligations d’État à court terme). Les positions actives du FIM seront souvent exprimées via des produits dérivés tels que des contrats à terme, des swaps et des devises, mais peuvent également inclure des obligations.

La stratégie, disponible au Royaume-Uni en tant qu’OEIC depuis juillet 2018, a généré un rendement de 6,98 % par an depuis sa création (au 30 novembre 2020).

Allianz Fixed Income Macro a quatre objectifs :

Surperformer son indice de référence sur une période de 12 mois ;

Apporter de la diversification au portefeuille en visant une corrélation nulle avec les classes d’actifs traditionnelles (actions, crédit et taux) ;

Fournir un profil de retour asymétrique avec un biais positif ;

Protéger le capital [1].

La stratégie est gérée par Kacper Brzezniak, avec Mike Riddell, comme Gérant adjoint.

Commentant le lancement, Kacper Brzezniak, Gérant macro, déclare : « À bien des égards, le fonds Allianz Fixed Income Macro (FIM) peut être considéré comme la version à rendement absolu du fonds Allianz Strategic Bond. Pour atteindre nos objectifs de performance et de corrélation, l’équipe investit dans une gamme de classes d’actifs macro, en mettant l’accent sur les taux et les devises. L’objectif du fonds est de surperformer le marché monétaire ».

Amine Benghabrit, directeur général d’AllianzGI à Paris commente : « Nous sommes heureux de pouvoir offrir à nos clients l’accès à une stratégie macro globale à rendement absolu qui peut être un élément de diversification, notamment dans des phases de marchés volatiles. L’équipe bénéficie d’une expérience approfondie, notamment en matière de positions court-terme et de produits dérivés. Ce lancement renforce encore davantage notre offre macro sans contrainte en France, après l’introduction réussie du fonds Allianz Strategic Bond Fund l’an dernier ».