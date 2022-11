Innovation

Ce nouveau fonds capitalise sur l’essor du métavers en investissant dans trois domaines clés : l’infrastructure du Web 3.0, l’écosystème des applications et les expériences virtuelles. Allianz Metaverse vient compléter la large gamme de fonds thématiques d’AllianzGI.

AllianzGI annonce le lancement du fonds Allianz Metaverse, qui a pour but de permettre aux investisseurs de participer au développement de la nouvelle économie du métavers.

Allianz Metaverse cherche à tirer parti des profonds changements sociétaux qui résultent de l’intégration du monde physique et du monde numérique dans un espace numérique commun, appelé le métavers. L’un des thèmes-clés est le Web 3.0, une nouvelle itération du World Wide Web qui intègre des concepts tels que la décentralisation, les technologies de blockchain et l’économie basée sur les tokens. Dans le monde entier, les entreprises technologiques, entre autres, investissent des milliards dans la recherche et le développement des composantes d’un tel métavers.

Le fonds, géré à San Francisco, investit dans des actions de sociétés du monde entier qui participent à la chaîne de valeur de la création de mondes virtuels :

L’infrastructure Web 3.0 (comme le matériel/logiciel Web 3.0 et les réseaux)

Des écosystèmes d’applications (par exemple l’informatique spatiale, c’est-à-dire l’interaction en 3D entre des personnes et des ordinateurs ; la blockchain)

Les expériences virtuelles (telles que les fournisseurs de mondes numériques).

Virginie Maisonneuve, Global CIO Equity d’AllianzGI, commente : "Le métavers est-il réel ? Oui, nous le pensons. Alors que le fossé entre nos vies "réelles" et numériques s’amenuise, le métavers n’est pas un pays lointain. Nous estimons que les investisseurs peuvent désormais capitaliser sur ce thème et nous voyons des opportunités potentielles d’investissement dans les entreprises qui créent l’infrastructure du Web 3.0, l’écosystème d’applications construit pour utiliser cette infrastructure, ainsi que les mondes numériques qui émergent grâce à ces applications interopérables. À plus long terme, nous pensons que le métavers va se développer pour englober de nombreuses industries non numériques tels que les secteurs de l’immobilier et de la finance, ainsi que la fabrication et l’agriculture. C’est pourquoi les investisseurs doivent s’appuyer sur des perspectives multiples et intersectorielles pour identifier les gagnants au sein de cet environnement."

"Avec Allianz Metaverse, nous ouvrons une opportunité pour les investisseurs en Europe de bénéficier spécifiquement de la troisième phase de la révolution numérique et des changements sociétaux qui en découlent", ajoute Doris Santillana, Responsable Wholesale d’AllianzGI à Paris. "Le fonds investit dans des entreprises qui, selon l’équipe d’investissement, sont les mieux à même de permettre ou d’exploiter le métavers. Seule une approche d’investissement active avec une sélection ciblée de titres individuels est capable d’y parvenir."