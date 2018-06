Innovation

Alors que certaines actions chinoises A font officiellement leur entrée dans les indices MSCI ce 1er juin, Allianz Global Investors souhaite faciliter l’accès de ce marché à fort potentiel aux investisseurs. La société de gestion met à leur disposition le fonds Allianz China A-Shares, compartiment de la Sicav luxembourgeoise Allianz Global Investors Opportunities, qui bénéficie du statut UCITS. Le fonds est enregistré en France depuis le 24 mai, dont une part en US dollars destinée aux investisseurs institutionnels (Allianz China A Shares IT USD).

« Le statut UCITS et l’enregistrement sur le marché français vont permettre aux investisseurs institutionnels de profiter de l’ouverture du marché chinois aux capitaux étrangers. Ces initiatives soulignent notre volonté d’accompagner nos clients en leur proposant des solutions d’investissement diversifiées en adéquation avec les opportunités qu’offre l’évolution des marchés et des réglementations », explique Amine Benghabrit, Directeur général France d’Allianz Global Investors.

Rappelons qu’à compter du 1er juin, un certain nombre d’actions A chinoises vont rejoindre pour la première fois l’indice MSCI Emerging Market. L’intégration dans cet indice, qui représente la référence mondiale des actions émergentes, constitue un signal fort pour la crédibilité des actions A. La pondération initiale des actions A dans l’indice MSCI devrait être limitée, avec un peu plus de 200 valeurs prévues pour rejoindre l’indice. Cependant, ce nombre devrait croître au fil du temps, et MSCI a d’ores et déjà annoncé son intention d’inclure davantage de valeurs dès le mois d’août. Cette évolution devrait susciter un vif intérêt de la part des investisseurs.

Le fonds Allianz China A-Shares a été lancé le 30 avril 2009. Classé 4 étoiles par Morningstar, il affiche une performance annualisée de 16.60% sur 5 ans (au 30/04/2018 - part IT- USD) contre 7.61% pour son indice de référence, le MSCI China A Total Return, et de 3.25% sur 3 ans (contre -11.41%).