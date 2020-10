Innovation

Les secteurs du sport et du bien-être sont appelés à connaître des taux de croissance presque 2 fois supérieurs au PIB, à la faveur de trois mégatendances structurelles : la démographie, avec des populations vieillissantes de plus en plus actives et des jeunes générations plus attachées à un mode de vie sain ; le comportement, l’accès à nos données de santé influençant notre quotidien et notre mode de vie ; enfin la technologie, dont les innovations révolutionnent la pratique sportive avec les objets connectés, tandis que la recherche alimentaire/ nutritive est source d’une alimentation plus équilibrée.

A l’écoute de ces tendances, Allianz Global Investors, l’un des principaux gérants d’actifs mondial, lance une stratégie « Sport & Bien-Etre » dans le but d´offrir aux investisseurs la possibilité de tirer parti de la dynamique positive de ces secteurs. La stratégie investit à l’échelle mondiale dans des actions de sociétés en mesure de bénéficier de cette croissance sur 3 sous-thèmes : Sports & Fitness / Sports & Loisirs / Alimentation & Nutrition.

La demande des investisseurs pour les fonds thématiques est en croissance.

Les investissements thématiques présentent en effet l’avantage d’être concrets et relativement décorrélés du cycle conjoncturel. La stratégie Sport & Bien-être vient ainsi compléter la gamme de stratégies thématiques d’AllianzGI, telles que l’eau, l’intelligence artificielle ou encore le climat.

« Les stratégies thématiques doivent différencier les modes à court terme des changements structurels de long terme. Le Sport et Bien-être s’inscrit dans les tendances de fond de la société, encore renforcée par la pandémie de coronavirus » remarque Andreas Fruschki, Responsable de l’Investissement Thématique chez AllianzGI.

Cette stratégie est d´ores et déjà offerte au sein du tout nouveau contrat d´assurance vie « Allianz Vie Fidélité ». « Les thématiques répondent à une vraie demande des épargnants qui souhaitent pouvoir donner un sens à leur épargne tout en offrant un instrument de diversification et un espoir de performance. La proximité d´Allianz France avec le monde du sport et les valeurs partagées confirment aussi notre choix de cette stratégie parmi notre sélection de thématiques » commente Anne Lamotte – Responsable de l´écosystème Mon Avenir, dédié aux solutions d´épargne pour Allianz France.