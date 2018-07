Innovation

AllianceBernstein annonce le lancement du fonds AB Financial Credit Portfolio qui propose une stratégie spécifiquement axée sur les obligations du secteur financier en pleine croissance. Le fonds recherchera les meilleures opportunités parmi les entreprises financières du monde entier, en privilégiant les émissions subordonnées – y compris les fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1).

AB Financial Credit Portfolio est géré par Jorgen Kjaersgaard et Matthew Minnetian, secondés par une équipe d’analystes obligataires et quantitatifs ainsi que par des arbitragistes spécialisés. L’expérience d’AB dans l’univers mondial des obligations du secteur financier inclut notamment des investissements dans les « CoCos » depuis leur première émission en 2009 ainsi que la gestion d’une stratégie mondiale spécifiquement axée sur le secteur financier depuis 2015.

« Depuis la crise financière de 2008, les banques ont considérablement désendetté leur bilan et détiennent maintenant un niveau plus élevé de fonds propres et des actifs de meilleure qualité » déclare Jorgen Kjaersgaard, senior vice-président et responsable Crédits aux entreprises pour l’Europe d’Allaince Bernstein.

« Nous tablons sur un développement du marché des fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1) de 200 milliards de dollars car les banques des marchés émergents, en particulier les banques chinoises, et les banques européennes de deuxième rang commencent à émettre de tels titres », renchérit Matthew Minnetian, senior vice-président d’Alliance Bernstein.

« La dette subordonnée est un secteur qui nous intéresse tout particulièrement, car il offre un bon rendement à un moment où les banques affichent des fondamentaux solides. Et avec la remontée des taux, elles vont recevoir une aide précieuse pour continuer d’augmenter leur rentabilité », ajoute Olivier Herson, Vice President AB France.

« Le marché de la dette financière grossit à vue d’œil, il devient difficile de l’ignorer. Et il est suffisamment complexe pour justifier le recours à un fonds géré par des spécialistes en la matière », conclut-il.