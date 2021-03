Innovation

Une classe d’actifs jeune en manque de données

En France, le financement Unitranche est une classe d’actifs relativement jeune ne disposant pas d’outils de mesure ou encore de statistiques.

Dans un environnement où les secteurs du M&A et du Private Equity sont scrutés et analysés de toutes parts, l’absence d’indice pour le financement Unitranche est anachronique. C’est dans ce contexte que Aether Financial Services, leader indépendant de l’agency en France sur la dette privée, souhaite combler ce manque de repères avec la création d’un indice simple, lisible, compréhensible et facile d’utilisation.

L’Indice a pour objectif d’observer les tendances du marché

Construit à partir des financements Unitranche en France, pour lesquels Aether Financial Services intervient en tant qu’agent, mais également d’opérations tierces, l’Indice Aether FS Unitranche France© consiste à mesurer le coût financier d’un tour d’EBITDA ou de levier en établissant le ratio entre la marge d’intérêts et le levier, tous deux observés au « closing » de la transaction.

« L’Indice Aether FS Unitranche France© a pour objectif d’apporter un benchmark au travail d’analyste crédit des spécialistes de la dette privée, investisseurs ou conseils financiers.

L’Indice Aether FS Unitranche France© offrira une clé de lecture inédite du marché et une tendance sur le coût de financement, notamment sur le long terme » précise Edouard Narboux, cofondateur de Aether Financial Services.

« L’Indice Aether FS Unitranche France© découle d’une volonté de créer un indicateur quantitatif, factuel et objectif. Le calcul de l’Indice correspond à un cahier des charges précis et applicable uniformément à tous les financements Unitranche » ajoute Henri-Pierre Jeancard, cofondateur de Aether Financial Services.