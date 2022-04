Innovation

AXA Investment Managers (AXA IM) lance le fonds AXA WF Metaverse qui vise à investir dans des opportunités liées au métavers via des entreprises jouant un rôle dans la convergence entre les mondes numérique et physique.

Le nouveau fonds est géré par Pauline Llandric, épaulée par l’équipe thématiques d’AXA IM, et vient compléter la gamme de fonds actions thématiques aux côtés des fonds AXA WF Framlington Robotech et AXA WF Framlington Digital Economy.

Le Fonds est catégorisé « article 8 [1] » selon la réglementation européenne Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

AXA Investment Managers (AXA IM) annonce le lancement du fonds (« le Fonds ») AXA WF Metaverse, qui vise à investir dans des opportunités liées au métavers [2], une économie évoluant rapidement. Partie intégrante de la gamme de fonds actions thématiques d’AXA IM [3], le Fonds investit ainsi dans des actions et titres assimilés de sociétés jouant un rôle dans la convergence des mondes numérique et physique.

Le Fonds est un fonds actions multi-capitalisation géré de manière active avec une déviation pouvant être importante en termes de constitution et de performance par rapport à l’indice de référence [4] utilisé à titre de comparaison. Le Fonds investit dans des actions de sociétés du monde entier qui opèrent au sein du métavers, en s’appuyant sur l’expertise d’AXA IM en matière de gestion de stratégies basées sur des technologies disruptives.

Le Fonds consiste à investir dans quatre sous-thèmes représentatifs des différents aspects du métavers afin de fournir une exposition aux tendances de long terme et une diversification permettant de s’adapter aux conditions changeantes du marché :

Gaming (jeu) - Largement reconnu comme le premier élément constitutif du métavers, il offre un moyen immersif d’explorer des mondes infinis, de créer des expériences personnalisées et d’interagir simultanément avec un grand nombre de joueurs.

Pauline Llandric, gérante du fonds AXA WF Metaverse [5], a commenté le lancement : « Nous sommes aux prémices d’une tendance qui se développe rapidement, avec un large éventail d’entreprises et d’opportunités qui se développent. Les avancées technologiques ont révolutionné notre façon de vivre, de communiquer, de travailler et de faire des affaires. Le métavers est la confluence des mondes virtuel et physique, la technologie est de plus en plus intégrée à la vie quotidienne, associée à l’évolution d’internet qui relie les gens, les lieux et les choses. »

L’univers du métavers se compose actuellement d’environ 250 titres. AXA IM sélectionnera ceux jugés les plus pertinents à l’issue de la recherche fondamentale et du processus de sélection de titres6.

Le Fonds est géré par Pauline Llandric, épaulée par les co-gérants Tom Riley et Jeremy Gleeson, qui dirigent respectivement les fonds AXA WF Framlington Robotech et AXA WF Framlington Digital Economy d’AXA IM.

Le Fonds est catégorisé « article 8 » selon la réglementation européenne Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

Mark Hargraves, Global Head d’AXA IM Equity, a ajouté : « Nous pensons qu’AXA IM est l’un des premiers investisseurs thématiques actifs dans le métavers et ce lancement de fonds s’appuie sur notre expérience en matière d’investissement thématique à long terme. Le métavers est une opportunité tangible et en pleine expansion, portée par des entreprises ayant le potentiel, selon nous, de générer une forte croissance annuelle au cours de la prochaine décennie. Avec nos clients basés dans le monde entier, nous nous attendons à voir un nombre croissant d’entreprises émerger de nouveaux secteurs, tels que la santé et la finance, à mesure que les capacités augmentent pour soutenir les opportunités d’investissement prometteuses de ce marché. »

Le Fonds est enregistré et disponible pour les clients professionnels et particuliers en France, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, Autriche, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Norvège, Suède et au Royaume-Uni.

La croissance du marché du métavers n’est pas synonyme de performance des actions/sociétés qui seront sélectionnées.