Innovation

Le fonds vise à réduire d’au moins 20 % l’intensité carbone et la consommation d’eau par rapport à l’indice ICE BofA US High Yield.

AXA Investment Managers (AXA IM) annonce le lancement du fonds AXA WF US High Yield Bonds Low Carbon, illustrant son engagement à offrir de la valeur durable et sur le long terme à ses clients, tout en favorisant un changement significatif pour la société et l’environnement, en recherchant notamment à limiter les émissions de gaz à effet de serre à travers ses investissements.

Ce fonds qui intègre des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) adoptera une approche d’investissement responsable et exclura un certain nombre des secteurs les plus intensifs en carbone, notamment les métaux, les producteurs miniers et sidérurgiques, et la plupart des sous-secteurs de l’énergie et des services aux collectivités. De plus, les scores ESG des entreprises investies seront pris en compte dans le processus d’investissement.

Ce fonds fait partie de la gamme ACT d’AXA IM [1] et applique les politiques d’exclusion sectorielle et les standards ESG d’AXA IM [2], qui incluent des filtres pour minimiser l’exposition aux entreprises ayant de faibles scores ESG. La recherche ESG et des indicateurs de performance clés, dont les scores d’intensité en carbone et en eau, constitueront des éléments clés du processus de prise de décision en matière d’investissement.

Au sein de l’univers investissable restant, les scores d’intensité carbone et de consommation d’eau des émetteurs seront analysés pour éviter les entreprises considérées comme excessivement consommatrices dans ces domaines. Cela contribue en outre à l’objectif du fonds en matière d’intensité de carbone et de consommation d’eau, à savoir 20 % inférieur au moins à celui de l’indice ICE BofA US High Yield. Les allocations d’actifs du fonds seront ensuite déterminées par une évaluation fondamentale du crédit et une analyse de la valeur relative.

Au sein du portefeuille, au moins 90 % des entreprises seront dotées d’un score ESG, au moins 90 % auront un score d’intensité carbone [3], et au moins 70 % des entreprises auront un score de consommation d’eau [4]. Le fonds a la capacité d’investir dans des entreprises qui, selon nous, mettent en œuvre des plans crédibles visant à réduire l’intensité carbone et la consommation d’eau dans le futur ou qui offrent des produits permettant à d’autres sociétés d’améliorer leurs empreintes environnementales. AXA IM mettra également à profit ses capacités d’engagement actionnarial ESG pour encourager les entreprises à améliorer leur impact environnemental.

Le fonds qui vient compléter l’offre d’investissement responsable d’AXA IM, intègre la gamme de fonds ACT [5] et est catégorisé « article 9 » selon la réglementation européenne Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) et en catégorie « approches fondées sur un engagement significatif » pour la prise en compte des éléments extra-financiers dans la gestion, selon la nouvelle doctrine AMF. Le fonds est enregistré et disponible pour les clients professionnels et particuliers en France, en Allemagne, en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Finlande, en Italie (pour les professionnels uniquement), au Liechtenstein, en Norvège, en Espagne, aux Pays-Bas, au Portugal, au Royaume-Uni, en Suède et au Luxembourg.

Carl « Pepper » Whitbeck, gérant du fonds AXA WF US High Yield Bonds Low Carbon, a commenté le lancement du fonds : « Chez AXA IM, nous avons la conviction que l’économie mondiale est entrée dans une « décennie de transition » vers un modèle plus durable et décarboné. Au cours de cette transition, nous pensons que les portefeuilles visant à réduire de manière proactive l’intensité carbone, au travers des entreprises dans lesquelles ils investissent, devraient être mieux positionnés pour résister aux risques non financiers et surperformer l’ensemble du marché , malgré un risque de perte en capital.

L’intensité carbone et la consommation d’eau sont deux indicateurs clés de performance ESG largement suivis et parmi les indicateurs les plus importants à prendre en compte lors de l’analyse de l’impact environnemental des entreprises dans l’univers du haut rendement spéculatif américain. Nous considérons le fonds AXA WF US High Yield Bonds Low Carbon comme une stratégie américaine à haut rendement traditionnelle qui peut être facilement comparée à l’indice de référence plus large, mais avec une empreinte carbone nettement inférieure pour aider les clients à atteindre leurs objectifs ESG.

Dans le cadre de la recherche continue de rendement, l’amélioration de la prédominence de la notation ESG pour les entreprises de l’univers du haut rendement spéculatif américain ces dernières années a permis le développement de portefeuilles américains à faible émission de carbone dans cette classe d’actifs. De notre expérience, éviter les émetteurs à forte intensité de carbone a été bénéfique à la fois en termes de rendement mais aussi de volatilité, faisant de ce nouveau fonds un produit incontournable qui vient compléter notre offre existante. »