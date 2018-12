Innovation

AG2R LA MONDIALE propose 3 supports en capital investissement au sein de ses contrats d’assurance vie et de capitalisation.

En réponse aux besoins de diversification et de rendement des clients patrimoniaux, AG2R LA MONDIALE met à leur disposition une nouvelle gamme de 3 supports en capital investissement. Cette offre a été sélectionnée auprès de 3 acteurs reconnus du secteur que sont Alto Invest, Idinvest Partners et Isatis Capital dont les fonds seront proposés comme supports au sein des contrats d’assurance vie et de capitalisation multisupports de La Mondiale Partenaire.

En participant à la croissance et à l’accompagnement d’entreprises non cotées, le private equity contribue au développement du tissu économique. Les avantages de cette classe d’actifs sont multiples :

elle permet de contribuer au développement du tissu économique en accompagnant la croissance des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) non cotées ;

le segment du private equity enregistre généralement de meilleures performances sur longue période par rapport aux autres classes d’actifs. Sur un horizon de 15 ans, son taux de rendement annuel moyen ressort à 10,8%* contre 7,1% pour le CAC 40 en contrepartie d’une mobilisation de l‘épargne sur longue période et d’une prise de risque liée aux conditions de croissance des entreprises concernées ;

ses performances sont très peu corrélées à celles des marchés financiers ;

elle bénéficie du cadre réglementaire et de la fiscalité de l’assurance vie.

Les 3 fonds communs de placement à risques (FCPR) sélectionnés présentent les caractéristiques suivantes :

Alto Avenir géré par Alto Invest investira au capital de PME et ETI européennes principalement via des participations minoritaires au sein d’entreprises non cotées et également au travers de fonds « small & mid cap » (petite et moyenne capitalisation) ;

géré par Alto Invest investira au capital de PME et ETI européennes principalement via des participations minoritaires au sein d’entreprises non cotées et également au travers de fonds « small & mid cap » (petite et moyenne capitalisation) ; Idinvest Private Value Europe III géré par Idinvest Partners est investi à 60% en dette privée et à 40% en capital ;

géré par Idinvest Partners est investi à 60% en dette privée et à 40% en capital ; Isatis Capital Vie et Retraite géré par Isatis Capital associe une poche de liquidité de 5% à des investissements à 60% dans des PME et ETI non cotées et à 35 % dans des petites entreprises cotées.

La complémentarité de ces 3 fonds de private equity permet d’une part aux clients de lisser dans le temps leur investissement et d’autre part de diversifier tant les secteurs d’activité que les stades de développement des entreprises financées.

Pour Valéry Maizières, Directeur du développement épargne patrimoniale d’AG2R LA MONDIALE : « cette nouvelle offre est différenciante et particulièrement adaptée aux nouvelles attentes des clients patrimoniaux à la recherche de solutions d’investissements alternatives offrant potentiellement un meilleur rendement ».