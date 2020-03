100€ Millions levés – capitalisation boursière de 458 millions d’euros

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 8 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA1, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 20 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché et lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques.

L’introduction en bourse de NACON (code mnémonique : NACON) a été réalisée à la suite de l’admission à la négociation le 4 mars 2020 des 83 279 807 actions qui composent son capital, dont 18 181 819 nouvelles actions émises dans le cadre d’une Offre Globale2, après l’exercice de la clause d’extension et avant l’exercice potentiel de l’option de surallocation.

Le prix de l’offre a été fixé à 5,50 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève ainsi à 458 millions d’euros. Le montant total de l’offre représente 100 millions d’euros.

L’Offre a connu un franc succès auprès des investisseurs institutionnels et internationaux, et le Placement Global a été sursouscrit 4,0 fois.

A l’occasion de la cérémonie d’introduction en Bourse, Alain Falc, Président directeur-général de NACON a déclaré : « Nous nous réjouissons du succès de l’introduction en bourse de NACON et remercions vivement tous les actionnaires individuels et investisseurs institutionnels qui ont apporté leur soutien à l’Offre. Avec cette levée de fonds majeure, nous entendons soutenir le succès de notre modèle intégré de développeur-éditeur, et accélérer l’internationalisation de notre Groupe pour devenir un acteur de premier plan de l’industrie du jeu vidéo AA1 et fournir aux joueurs une vaste gamme d’accessoires haut de gamme sous une marque forte Nacon®. »