L’objectif de ce partenariat est que la BEI réalise une étude afin de collecter des données sur la profondeur supposée du marché volontaire de la biodiversité en France (et potentiellement dans d’autres pays de l’UE) dans le cadre de l’exercice de placement de crédits de biodiversité émis par CDC Biodiversité. Les conclusions alimenteront l’étude réalisée pour le compte du Directorate-General for Environment de la Commission européenne. Elles serviront à formuler des recommandations pour augmenter la demande sur le marché volontaire et proposer d’autres outils de monétisation s’il s’avère nécessaire d’agrandir le champ des instruments financiers au service de la biodiversité.

CDC Biodiversité, filiale de la Caisse des Dépôts et Consignations met en œuvre des actions de long terme en faveur de la biodiversité en développant des solutions adaptées aux besoins des acteurs publics et privés. En tant qu’acteur pionnier des opérations de renaturation en France, CDC Biodiversité a créé en 2008 le 1er site naturel de compensation (SNC) dans la plaine de Crau dans les Bouches-du-Rhône (13) afin d’y réhabiliter, sur le site de Cossure, un espace favorable à l’élevage ovin et à la biodiversité.

Les SNC uniquement destinés aux aménageurs publics et privés dans le cadre de la séquence Éviter réduire Compenser (ERC) sont devenus depuis la loi Industrie verte d’octobre 2023 des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation (SNCRR). Ils sont dans ce cadre désormais ouverts à l’action volontaire des acteurs économique

La biodiversité a été intégrée dans la Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat. Le sujet particulier du financement des opérations de renaturation est actuellement un segment de niche. Pour avoir un impact beaucoup plus important, les transactions et les instruments permettant de mettre à contribution les fonds privés, en plus des fonds publics, doivent être massifiés.

Depuis 2019, la Banque Européenne d’Investissement et CDC Biodiversité coopèrent sur la protection de la nature. La BEI a notamment accompagné financièrement CDC Biodiversité pour l’opération Cossure. Depuis, la coopération entre les deux institutions se renforce afin de soutenir les leviers d’actions en faveur de la biodiversité.

Ce partenariat associe la solidité financière et la vision stratégique de la BEI à l’engagement innovant et opérationnel de CDC Biodiversité, précurseur du dispositif d’offre de compensation et qui a également développé le Global Biodiversity Score, outil de mesure d’empreinte biodiversité des acteurs économiques, ainsi que le programme Nature 2050, afin adapter les territoires au changement climatique et faire face aux enjeux de la transition écologique.

« Comme elle l’a fait en 2008 avec les unités de compensation de Cossure, CDC Biodiversité s’engage dans la valorisation des crédits volontaires des premiers sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation. Grâce au partenariat avec la BEI, nous serons en mesure d’identifier et de comprendre les attentes des investisseurs du marché volontaire de la biodiversité, pour continuer d’accompagner des projets d’intérêt général et de mobiliser les moyens nécessaires aux objectifs de restauration écologique » souligne Marianne Louradour, présidente de CDC Biodiversité.

« Notre partenariat de long terme avec CDC Biodiversité est essentiel pour identifier les bonnes pratiques qui permettront de faire croître les montants investis sur le marché volontaire de la biodiversité. La biodiversité et le climat sont étroitement liés et, pour atteindre nos objectifs de neutralité carbone, nous devons intégrer la biodiversité dans toutes les activités et attirer plus d’investisseurs privés », explique Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI.