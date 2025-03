Amundi a été choisie en raison de la robustesse de ses processus de construction de portefeuilles indiciels, de ses capacités de gestion des risques et de son expertise reconnue dans le domaine des solutions retraite. Les engagements d’Amundi en matière d’investissement responsable, qui étaient en ligne avec les priorités de stewardship de TPP, ont été un facteur décisif dans l’obtention de ce mandat. Il s’agit d’un nouveau succès pour Amundi qui ne cesse de développer son dispositif pour répondre aux demandes croissantes liées aux plans de retraite à cotisations définies au Royaume-Uni et partout dans le monde.

En parallèle, Amundi mettra à disposition de TPP une gamme complète de services et de solutions d’investissement, notamment en matière d’investissement responsable, de conseil en allocation d’actifs et les services de business intelligence de l’Amundi Investment Institute. Amundi fournira également à TPP des données ESG, des indicateurs, des reportings et des analyses de données via la plateforme ALTO d’Amundi Technology.

Ce mandat à travers cinq portefeuilles d’indices d’actions régionaux sera géré par Lionel Brafman, Responsable Gestion ETF & Indiciel Actions. Il sera accompagné par Isabelle Lafargue, Responsable adjointe Gestion ETF et Indiciel Actions. Tous deux sont sous la responsabilité de Laurent Trottier, Directeur des gestions pour la ligne métier Amundi ETF et Indiciel.

Eric Bramoullé, Directeur général d’Amundi au Royaume Uni, a déclaré : « Ce mandat de TPP illustre notre capacité à fournir à nos clients des services d’investissement sur mesure qui répondent à leurs besoins spécifiques. Ce partenariat avec TPP, l’un des plus importants fonds de pension au niveau national, montre que notre offre a changé d’échelle au Royaume-Uni. Noussommes ravis de travailler en étroite collaboration avec les équipes de TPP afin de les aider à atteindre leurs objectifs d’investissement. »

Jean-Jacques Barbéris, Directeur du Pôle Clients Institutionnels, Corporate et ESG, Amundi, a commenté : « Les clients sont de plus en plus à la recherche de solutions d’investissement sur mesure capables de procurer de solides rendements ajustés en fonction des risques, combinés à des engagements en matière d’investissement responsable. Ce partenariat avec TPP témoigne de la qualité et de la robustesse de notre large gamme de solutions. Nous sommes ravis d’avoir été choisi par TPP et de devenir un partenaire privilégié pour les aider à réaliser leur feuille de route en matière d’investissement net zéro. »