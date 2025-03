Depuis plus de 170 ans, LDA accompagne les acteurs du monde maritime avec des solutions industrielles innovantes et adaptées à leurs besoins. LDA est désormais spécialisé dans trois segments en croissance : le transport et la logistique d’équipements industriels notamment via des navires rouliers Ro-Ro dédiés, la maintenance de parcs éoliens en mer, et l’installation et la maintenance de câbles sous-marins de télécommunications et électriques. Présent dans le monde entier, LDA gère une flotte de 23 navires et génère la majorité de son chiffre d’affaires via des contrats à long terme avec des clients de premier plan.

Dans le cadre de la transaction, InfraVia (au travers de son fonds InfraVia European Fund VI) entrerait au capital de LDA à hauteur de 80% afin d’accompagner le groupe dans son développement. La famille Louis-Dreyfus resterait actionnaire du groupe à hauteur de 20% et Edouard Louis-Dreyfus en resterait le Président.

Cette opération permettrait à LDA d’investir un milliard d’euros sur les prochaines années afin de plus que doubler la taille de sa flotte et d’accélérer son développement en matière d’innovation technologique, transition énergétique et conception des modes de navigation et services maritimes de demain.

Avec l’entrée d’InfraVia au capital de LDA, le groupe accélèrerait ses ambitions de développement pour devenir un groupe d’infrastructure maritime de référence, actif sur des segments en croissance à forte valeur ajoutée et moteur de la transition énergétique maritime. Fort de son expérience dans l’accompagnement d’entreprises dans divers secteurs des infrastructures, InfraVia possède les atouts nécessaires pour soutenir cette ambition, en accélérant la digitalisation et la transition énergétique du groupe.

Edouard Louis-Dreyfus, Président de Louis Dreyfus Armateurs déclare : « Nous nous réjouissons de l’entrée d’InfraVia au capital de LDA car nous partageons la même vision, les mêmes valeurs et bien sûr les mêmes ambitions pour notre groupe. Aujourd’hui, plus que jamais, nous croyons en une marine de services performante, tant sur le plan environnemental qu’économique. Nous sommes convaincus que de fortes opportunités s’offrent à nous sur nos métiers. C’est cette conviction qui nous pousse à accélérer nos ambitions, pour projeter Louis Dreyfus Armateurs dans une nouvelle dynamique de croissance et d’innovation. »

Vincent Levita, Président et fondateur d’InfraVia ajoute : « Nous sommes très heureux de rentrer au capital de LDA et de nous associer à la famille Louis-Dreyfus afin d’accompagner ce groupe historiquement reconnu, doté d’une forte culture de l’innovation et de grandes ambitions de croissance. Nous partageons avec LDA une vision commune de l’évolution du secteur maritime et souhaitons accompagner le groupe dans l’accélération de son développement, ainsi que dans la conception des services maritimes de demain. »

La transaction sera soumise à consultation préalable auprès des instances représentatives du personnel. La clôture de la transaction devrait avoir lieu au premier semestre 2025, une fois les approbations réglementaires d’usage obtenues.