Cet ETF offrira un accès à des entreprises au niveau global offrant une forte croissance sans compromettre la qualité

WisdomTree, acteur de l’innovation financière à l’échelle mondiale, lance WisdomTree Global Quality Growth UCITS ETF (WGRO). Cet ETF vise à répliquer la performance du prix et du rendement, avant commissions et frais, de l’indice WisdomTree Global Quality Growth UCITS (l’« Indice »). Le total des frais sur encours (TFE) de cet ETF s’élève à 0,35 %. Coté sur Börse Xetra et Borsa Italiana, WGRO arrivera sur le London Stock Exchange le 27 février 2025.

L’Indice propriétaire est conçu pour répliquer la performance des entreprises internationales à grande capitalisation qui se distinguent par leur qualité (y compris leur rentabilité) et leur taux de croissance.

L’approche de WisdomTree vise à offrir une participation à la hausse plus importante dans les phases ascendantes des marchés boursiers, ainsi qu’à générer des rendements excédentaires positifs sur un cycle de marché complet. Le facteur croissance a pour objectif de cibler les entreprises qui enregistrent une croissance de leur chiffre d’affaires, de leurs bénéfices réalisés et de leurs bénéfices attendus, en y incluant souvent des entreprises disruptives et des géants technologiques, ce qui permet d’accroître la participation à la hausse. Le facteur qualité ajoute de la stabilité au portefeuille et permet de filtrer les entreprises les moins rentables, les plus spéculatives et celles présentant une qualité moindre. Cette combinaison fait de WisdomTree Global Quality Growth UCITS ETF une solution stratégique d’actions à long terme, destinée aux investisseurs à la recherche d’une exposition réfléchie au segment de croissance du marché boursier mondial, sans sacrifier la qualité de leur portefeuille. Les investisseurs peuvent envisager l’ETF comme une alternative mondiale et diversifiée au NASDAQ 100, qui se concentre sur les États-Unis, offrant ainsi une exposition aux actions de croissance des marchés développés.

Pierre Debru, responsable de la recherche pour l’Europe chez WisdomTree, a déclaré : « Les ETF de WisdomTree axés sur la qualité et la croissance constituent une stratégie efficace pour les investisseurs en quête d’opportunités stables et à forte croissance, tout en maîtrisant le risque et le rendement. La qualité est une philosophie d’investissement éprouvée, qui affiche une surperformance historique dans toutes les régions, accompagnée d’une volatilité et de baisses réduites, tandis que les actions de croissance ont tendance à suivre les orientations du marché, voire à le surpasser lors des phases de hausse et de consolidation. En combinant ces deux facteurs, vous disposez d’une solution en actions capable de générer des rendements excédentaires élevés sur des cycles de marché complets. »

WisdomTree Global Quality Growth UCITS ETF est le deuxième ETF de la gamme à être lancé en Europe, faisant suite à la cotation du WisdomTree US Quality Growth UCITS ETF (QGRW) en 2024. QGRW a été conçu pour offrir une alternative innovante aux stratégies de croissance traditionnelles telles que le Nasdaq 100. Il s’appuie sur une approche dynamique et bien équilibrée en matière de construction de portefeuille, qui explore de nouvelles opportunités de croissance sans se limiter à la capitalisation boursière ou la place de cotation.

Grâce à WisdomTree Global Quality Growth UCITS ETF, les investisseurs peuvent continuer de bénéficier du processus d’investissement systématique, transparent et cohérent de WisdomTree, qui s’appuie sur la recherche académique.

Alexis Marinof, responsable de WisdomTree pour l’Europe, a ajouté : « L’enrichissement de notre gamme d’ETF en actions axée sur le facteur qualité souligne notre conviction que les entreprises de haute qualité doivent être au cœur de chaque portefeuille investi en actions. Ce lancement renforce non seulement notre engagement à fournir des solutions d’investissement innovantes et à valeur ajoutée, mais s’appuie également sur le succès de notre gamme Quality Dividend Growth qui représente 23 milliards de dollars1. Considérée comme une valeur sûre par les investisseurs du monde entier, cette gamme témoigne de la confiance et de la reconnaissance dont bénéficie notre approche du facteur qualité à l’échelle globale. »