Stéphane Trarieux était précédemment responsable du financement et du pilotage des filiales pour la direction des investissements de CNP Assurances. Diplômé de l’IEP Bordeaux, titulaire d’un DESS de Management public et diplômé du Centre de formation à l’analyse financière, Stéphane Trarieux, 49 ans, a débuté sa carrière chez CDC Marchés sur les produits dérivés de taux (1997-2000) puis en contrôle des risques de crédit chez CDC IXIS (2001-2002).

Analyste financier à la direction des fonds d’épargne de la Caisse des Dépôts entre 2002 et 2005, il entre chez CNP Assurances en 2005 en qualité d’analyste crédit, également chargé de la mise en place de la notation financière.

En 2010, il devient responsable du financement et des agences de notation puis, en 2014 et jusqu’à ce jour, responsable du financement et du pilotage des filiales pour la direction des investissements.