Régis Bourget, Responsable du Pôle Fonds Propres Groupe Crédit Agricole, prend également en charge la direction du Pôle Clientèle Institutionnelle.

Régis Bourget débute sa carrière en 1996 à la Banque Indosuez, en tant que vendeur en produits de change pour une clientèle entreprises, avant de rejoindre Exane en 2001 où il se spécialise en vente d’obligations convertibles. Il rentre ensuite à la Société Générale en 2003 où il crée et dirige le desk de vente change auprès des clients institutionnels et devient co-head de la vente Europe. En 2011, il intègre UBS Investment Bank en tant que Responsable des Institutions Financières sur le change, les métaux précieux et les taux court terme. En 2016, il rejoint Lyxor AM en tant que Responsable de la Vente pour l’Europe francophone au sein de l’équipe ETF. Il intègre BFT Investment Managers en 2023 en tant que Responsable du Pôle Fonds Propres Groupe Crédit Agricole et membre du comité de direction.

Régis Bourget est diplômé de l’EDHEC (1994).