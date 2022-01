Milène Gréhan a été nommée par le Conseil d’Administration du 8 décembre 2021 pour une prise de fonctions au 1e janvier 2022. Outre le développement de l’activité, elle aura pour objectif de renforcer la convergence entre l’impact positif et la performance du fonds qui investit dans des sociétés technologiques qui œuvrent en faveur d’un progrès individuel, collectif et durable.

Un fonds engagé pour une création de valeur durable

Fonds de capital-innovation, MAIF Avenir a adopté le statut de société à mission il y a deux ans, se dotant ainsi d’une raison d’être et d’objectifs sociaux et environnementaux. L’engagement de MAIF Avenir est de soutenir les entreprises et start-ups qui agissent pour améliorer la vie des personnes et des organisations, tout en cherchant à affirmer une responsabilité sociale et environnementale.

Convaincu que la recherche d’un impact positif sur l’environnement et la société est source de performance économique durable, MAIF Avenir choisit d’investir sur le long terme dans des sociétés technologiques en forte croissance pour accompagner leur développement et les aider à changer d’échelle.

Aujourd’hui, MAIF Avenir compte 24 participations dans son portefeuille d’investissement, dans des thématiques aussi variées que la fintech, la santé, l’intelligence artificielle, la mobilité, la consommation responsable ou encore l’éducation et la formation.

En 2021, MAIF Avenir a participé aux levées de fonds de quatre start-up : Golem.ai (intelligence artificielle frugale de compréhension du langage), Edflex (plateforme de curation de contenus de formation) Expensya (solution de gestion des dépenses) et Mayday (logiciel de gestion des connaissances pour le service client).

MAIF Avenir a également participé au refinancement de Certideal, plateforme d’e-commerce spécialisée dans les produits électroniques reconditionnés.

Deux nouveaux investissements sont en cours de finalisation et seront réalisés au premier trimestre 2022.

Des experts de l’investissement et de l’innovation pour accompagner les entrepreneurs

Milène Gréhan, 35 ans, dirige une équipe de six professionnels de l’investissement et de l’innovation, aux profils divers et complémentaires. Elle comprend notamment Timothée Poulain, promu directeur d’investissements en septembre 2021.

Privilégiant une approche fondée sur l’alignement de ses intérêts à la fois avec les entreprises et l’ensemble de ses parties prenantes, MAIF Avenir met ses expertises stratégiques, organisationnelles et financières au service d’un accompagnement sur mesure.

« Je suis honorée de la confiance qui m’est accordée pour poursuivre la mission d’investisseur engagé de MAIF Avenir, un positionnement singulier dans notre métier. Je suis convaincue que l’entrepreneuriat et l’innovation peuvent et doivent jouer un rôle dans la résolution des enjeux sociaux et environnementaux actuels. Je suis heureuse que l’équipe d’investisseurs passionnés constituée ces 4 dernières années au sein de MAIF Avenir, contribue à soutenir ceux qui innovent au service des autres, différemment mais toujours avec un fort niveau d’exigence. » commente Milène Gréhan.

Prenant la tête de MAIF Avenir, Milène Gréhan succède à Nicolas Boudinet, récemment nommé Directeur Général Délégué du Groupe MAIF, qui se consacrera pleinement à ses nouvelles fonctions. Milène Gréhan était responsable du fonds MAIF Avenir depuis 2017.

Diplômée de Sciences Po, où elle a aussi enseigné la finance d’entreprise, Milène Gréhan a commencé sa carrière chez Goldman Sachs à Londres. Elle a également travaillé à l’Agence des participations de l’Etat au ministère des Finances, où elle était en charge des participations du secteur Infrastructures et transports. Avant de rejoindre MAIF Avenir, Milène Gréhan était directrice d’investissements chez RAISE.

« Je suis très heureux de passer le relais à Milène qui a déjà beaucoup apporté à Maif Avenir. C’est à la fois une nouvelle page qui s’ouvre et une suite logique. Les compétences et l’engagement de Milène sont des atouts décisifs pour aborder cette nouvelle étape de la vie du fonds. » ajoute Nicolas Boudinet, Directeur général délégué Groupe MAIF.