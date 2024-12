Sarah ALAMI, Directrice marketing et communication (depuis le 1er septembre 2024).

Rattachée à la Présidente du Directoire, Sarah aura pour mission de définir la stratégie marketing d’Ecofi, d’amplifier la notoriété et l’image de la marque Ecofi ainsi que la visibilité des activités de la société de gestion. Elle aura également la charge de l’optimisation de l’offre de produits et services d’Ecofi.

Son parcours

Sarah Alami cumule près de 15 ans d’expérience chez Ecofi aux services client et marketing. Elle était Directrice marketing depuis 2020.

Âgée de 39 ans, Sarah est diplômée d’un Master en commerce international à l’Université Paris XIII, d’un Master 2 Expert gestion d’actifs à l’Association Française de la Gestion financière (AFG) et d’un Executive Mastère Spécialisé « Piloter la transformation et le changement » à l’ESCP. Avant de rejoindre Ecofi en 2010, elle a travaillé à l’étranger dans le secteur du tourisme.

Morgane QUINET, Responsable communication interne, RSE et expérience collaborateurs.

(depuis le 1er septembre 2024)

Directement rattachée au Directeur général, Morgane aura pour mission l’élaboration et l’implémentation de la stratégie de communication interne, la création de contenus et la mise en œuvre de la stratégie RSE d’Ecofi.

Son parcours

Morgane Quinet possède près de 15 ans d’expérience au sein du Groupe Crédit Coopératif. Elle a rejoint Ecofi en 2018 comme Responsable de la communication de marque.

Âgée de 41 ans, Morgane est diplômée d’un Master 2 en communication et médias à Sup de Pub Paris.

Avant de rejoindre l’équipe de communication du Groupe Crédit Coopératif en 2012, Morgane a travaillé pour l’Association pour le droit à l’initiative économique (Adie), et l’agence Shan.