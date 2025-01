Le Groupe Banque Richelieu connaît un fort développement depuis sa création et affiche 8 milliards d’actifs sous gestion et un ratio de solvabilité de 24%. Il se compose aujourd’hui de deux banques privées (France et Monaco), d’une banque d’affaires (Richelieu Corporate Finance) et de deux sociétés de gestion (Hugau Gestion et Richelieu Gestion). Ses ambitions de croissance sont fortes et l’année 2025 annonce de nouvelles perspectives de développement.

Avec près de 40 années d’expérience dans le secteur bancaire, Jean-Marc Ribes a construit une carrière exemplaire, marquée par des réalisations stratégiques et une capacité constante à relever les défis du secteur. Il a orchestré de nombreux repositionnements ambitieux et a mené des initiatives déterminantes pour renforcer l’image de ses précédents établissements sur le segment haut de gamme de la gestion privée. Son expertise dans la gestion des risques et ses valeurs morales ont permis de bâtir une relation de confiance durable avec les clients et les parties prenantes.

Jean-Marc Ribes est également un banquier décoré Officier de la Légion d’Honneur pour son engagement et ses valeurs d’intégrité et d’excellence. Il est un fervent défenseur des causes liées au handicap, travaillant activement pour promouvoir l’inclusion et le soutien aux personnes en situation de handicap dans le milieu professionnel et au-delà.

« Nous sommes ravis d’accueillir Jean-Marc au sein du Groupe Banque Richelieu. Ce choix stratégique illustre notre volonté de nous affirmer comme un acteur incontournable de la gestion de fortune en France. Son parcours exemplaire, son leadership expérimenté, sa vision stratégique et ses valeurs humaines sont des atouts déterminants pour accompagner Banque Richelieu France dans ses projets de développement. » se réjouit Sylvain Fondeur, Directeur Général du Groupe Banque Richelieu.

Titulaire d’un DUT Technique de Commercialisation et du diplôme de l’Institut Technique de Banque, Jean-Marc Ribes débute sa carrière en 1984 à la Banco Popular Espagnol en tant que Chargé de clientèle entreprises et particuliers. Il rejoint en 1986 l’Union de Banques à Paris où il dirige l’agence de Neuilly sur Seine en charge de la gestion de portefeuilles de clients privés et d’entreprises. Il intègre la banque de Neuflize (Groupe ABN AMRO) où il est consécutivement Directeur du réseau (1990-2003), puis Directeur Général de la Banque NSM Entreprises (2003-2007). Il devient ensuite Membre du Directoire de Banque Palatine (BPCE) et Membre du Conseil de Surveillance de Palatine Asset Management (2007-2014). Il rejoint la Banque Postale en 2014 comme Directeur de la clientèle privée, Président du Directoire de Louvre Banque Privée (anciennement BPE) et Président du Comité d’Administration de Louvre Banque Immobilier Conseil.