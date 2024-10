BNP Paribas Real Estate Espagne a nommé Ignacio Martínez-Avial Redondo comme nouveau Chief Executive Officer à partir du 1er octobre. Il succède à Borja Ortega qui quitte l’entreprise pour un projet personnel. En tant que CEO, Ignacio Martínez-Avial Redondo poursuivra le développement du plan de croissance initié dans le cadre de la stratégie globale de BNP Paribas Real Estate en Europe, en mettant l’accent sur le conseil aux investisseurs locaux et internationaux, ainsi qu’aux grandes entreprises.

Au cours des quatre dernières années, sous la direction de Borja et Ignacio, BNP Paribas Real Estate Espagne a significativement renforcé sa présence sur le marché, en développant des secteurs clés pour l’entreprise. BNP Paribas Real Estate Espagne est l’un des principaux conseils en Capital Market, présent dans les principales transactions du marché.

Ignacio Martínez-Avial Redondo est diplômé en droit de l’Université Complutense de Madrid et détient un MBA de l’ICADE (Instituto Católico de Administración y Dirección de Empresas). Il a passé les 20 dernières années dans le conseil immobilier, occupant divers postes de direction aussi bien commerciale, qu’opérationnelle. Il se distingue par sa capacité à diriger des équipes performantes.

Entré chez BNP Paribas Real Estate en 2019 en tant que Directeur Général Espagne, il a joué un rôle essentiel dans l’élaboration de la stratégie de l’entreprise, démontrant un impact positif sur le positionnement et les performances de l’organisation.

« Cette nouvelle opportunité est une étape importante dans ma carrière professionnelle. C’est un privilège de pouvoir booster notre plan de croissance depuis le poste le plus élevé de l’entreprise. Je peux compter sur une équipe excellente et dispose du meilleur outil de travail pour continuer à inscrire l’entreprise dans la performance » déclare Ignacio Martínez-Avial Redondo, CEO de BNP Paribas Real Estate Espagne.

BNP Paribas Real Estate est la principale société de conseil immobilier en Europe continentale et fait partie du groupe bancaire BNP Paribas, leader dans l’Union Européenne. Le groupe occupe une position de leader en banque d’investissement et de financement en Europe et en Espagne, ce qui confère à l’entreprise une position privilégiée sur les marchés.

Borja Ortega a décidé de quitter l’entreprise à la fin de l’année pour se lancer dans un projet personnel entrepreneurial. BNP Paribas Real Estate remercie Borja pour sa gestion au cours de ces années, qui a contribué à consolider l’entreprise sur le marché, et lui souhaite beaucoup de succès dans son nouveau projet.