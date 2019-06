Patrick bénéficie d’une expérience reconnue en Corporate Finance, et dans le domaine des Fusions & Acquisitions en particulier. Il a rejoint la Banque en 2015 en tant que Responsable du Secteur Industries Diversifiées [1].

Daniel Braun et Gregory Gosse sont nommés co-responsables du Secteur Industries Diversifiées au sein du département Corporate Finance. Daniel est basé à Londres et Gregory à Paris.

Patrick Perreault, Daniel Braun and Gregory Gosse sont rattachés à Sylvain Mégarbané, Responsable mondial Corporate Finance et à Luis Vaz Pinto, Responsable mondial adjoint Corporate Finance et Responsable mondial Equity Capital Markets.

Biographies

Patrick Perreault

Patrick Perreault est nommé Responsable Fusions & Acquisitions France en juin 2019, en tant que Managing Director. Il a rejoint Société Générale en 2015 comme Responsable du Secteur Industries Diversifiées au sein du département Corporate Finance de SG CIB.

Patrick Perreault a 20 années d’expérience en Corporate Finance, en Fusions & Acquisitions (M&A) et conseil en stratégie. Il a travaillé 13 ans dans les équipes M&A de la division banque d’affaires de Goldman Sachs dont 3 ans en tant que Managing Director. Il a débuté sa carrière en 1997 au sein du cabinet de conseil en stratégie L.E.K. Consulting où il a passé 3 ans. Patrick a mené de multiples transactions stratégiques de fusions-acquisitions et financements auprès de grandes et moyennes entreprises, tout particulièrement dans le cadre d’opérations transfrontalières.

Patrick Perreault est diplômé de l’université McGill, d’HEC Paris et de l’université de Stanford.

Daniel Braun

Daniel Braun est nommé co-responsable du Secteur Industries Diversifiées au sein du département Corporate Finance en juin 2019, en tant que Managing Director.

Daniel a rejoint Société Générale en septembre 2018 en tant que banquier sectoriel au sein de l’équipe Corporate Finance Industries Diversifiées de SG CIB. Il était responsable de la couverture des clients des industries Biens d’Equipement et Métallurgie. Avant de rejoindre le Groupe, Daniel Braun a travaillé en Fusions et Acquisitions (M&A) chez Ondra Partners à Londres. Il bénéficie également de quinze années d’expérience au sein de la banque d’investissement JP Morgan. Spécialisé dans le domaine du M&A, il a passé quatre ans dans l’équipe allemande et onze ans dans l’équipe dédiée au secteur Industries Diversifiées à Londres où il était Managing Director associé à la couverture des clients des secteurs Biens d’Equipement, Métallurgie et Automobile en Europe.

Daniel Braun est titulaire d’un diplôme de premier cycle en économie de la London School of Economic, d’une maîtrise européenne en Droit et Economie de l’université d’Hambourg et de l’université d’Aix-Marseille. Il détient également une maîtrise en économie de l’université de Warwick.

Gregory Gosse

Gregory Gosse est nommé co-responsable du Secteur Industries Diversifiées au sein du département Corporate Finance en juin 2019, en tant que Managing Director.

Depuis 2009, Gregory travaillait au sein de l’équipe Corporate Finance Industries Diversifiées de SG CIB en tant que banquier sectoriel. Il était en charge de la couverture des clients des industries Constructions & Matériaux de Construction et Transport & Logistique.

Auparavant, il a travaillé deux ans chez Close Brothers au sein de l’équipe Conseil en Dette & Situations Spéciales. Entre 2004 et 2006, il était analyste M&A au sein de l’entité Mid Cap Investment Banking de Société Generale. Il a débuté sa carrière en tant qu’auditeur chez Deloitte au sein du département en charge des multinationales.

Gregory Gosse est diplômé de l’EDHEC et est titulaire d’un master en droit des affaires de l’université de droit de Lille. Il détient également un certificat en Corporate Finance du Securities and Investment Institute of London.