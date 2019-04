Demetrio Salorio remplacera Alvaro Huete dans cette fonction, actuellement occupée par Alvaro en complément de son rôle de Responsable adjoint des Activités de Financement. Sa nomination sera effective à compter du 15 mai 2019.

Basé à Londres, Demetrio Salorio sera rattaché à Sadia Ricke, Responsable Pays pour le Groupe au Royaume-Uni et à Alvaro Huete. Le remplacement de Demetrio en tant que Responsable mondial des Marchés de Capitaux de Dette sera annoncé prochainement.

Dans son nouveau rôle, Alvaro supervisera directement l’ensemble des activités de financement au Royaume-Uni. Il sera en charge de définir et mettre en place la stratégie des activités de financement dans le pays, en ligne avec l’ambition de la Banque d’accompagner ses clients dans leurs besoins de financement, avec des solutions complètes allant des marchés de capitaux de dette aux financements structurés. Alvaro continuera d’assumer les responsabilités liées au statut de Senior Manager pour les Activités de Financement au Royaume-Uni, en attendant la réception des autorisations réglementaires sur ce statut pour Demetrio. Les reponsabilités liées au statut de Senior Manager pour les activités de Financement des Ressources Naturelles et Infrastructures resteront attribuées à Dominique Beretti, Responsable Mondial Adjoint Financement des Ressources Naturelles et des Infrastructures.

*****

Demetrio Salorio deviendra Responsable des Activités de Financement pour le Royaume-Uni le 15 mai 2019. Depuis 2010, il est Responsable Mondial des Marchés de Capitaux de Dette (DCM). En 2008, il a été promu co-responsable mondial de l’activité DCM et était responsable mondial adjoint DCM depuis 2007. Depuis 2014, il occupait la fonction de Responsable Mondial de l’Origination Marchés de Capitaux de Dette pour les Institutions Financières. Demetrio a commencé sa carrière chez Société Générale à Madrid en 1991 où il a occupé diverses fonctions au sein des activités de Marchés de Capitaux de Dette et de financement en Espagne. Demetrio est titulaire d’un MBA de l’Institut de Empresa à Madrid.