Lombard Odier Investment Managers (« LOIM ») annonce la nomination de Rebeca Coriat au poste de Responsable de l’investissement actif, à Londres.

Rebeca Coriat est responsable des activités d’investissement actif au sein de LOIM notamment sur les questions de durabilité, de gouvernance d’entreprise et d’analyse ESG. Elle a jusqu’alors exercé chez Investec Asset Management, en qualité d’analyste ESG chargée de conseiller les gérants de portefeuille sur le vote par procuration au niveau mondial et de Responsable de la fonction Actionnariat actif. Elle était auparavant associée senior chez ISS, une société de premier plan, conseil en matière de vote par procuration. Précédemment, elle a également œuvré au sein de Governance for Owners en tant qu’Analyste des services d’Actionnariat actif. Rebeca Coriat a débuté sa carrière chez Manifest et PIRC, deux grandes sociétés de conseil en matière de vote par procuration basées au Royaume-Uni.

Rebeca Coriat compte plus de dix ans d’expérience dans le conseil aux investisseurs institutionnels sur des questions ESG et de gouvernance d’entreprise, en qualité de responsable de l’Actionnariat actif. Elle s’est tout particulièrement consacrée à ces questions pour créer une valeur durable à long terme pour les clients et les bénéficiaires.

Rebeca Coriat a pris ses fonctions au sein de LOIM en janvier 2020. Elle est rattachée à Christopher Kaminker, Responsable de la recherche, de la stratégie et de la gestion en investissement durable chez LOIM.

LOIM intègre les principes d’Oxford Martin pour un investissement conscient du climat ainsi que les recommandations du groupe de travail sur les informations financières liées au climat (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD) en les plaçant au cœur de son approche d’actionnariat actif.

Christopher Kaminker a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir Rebeca Coriat dans notre équipe Recherche, stratégie et gestion en investissement durable. Dans sa fonction de responsable, elle jouera un rôle prépondérant dans la définition de notre stratégie d’actionnariat actif, et contribuera ainsi à accompagner les changements de modèles d’entreprise et de pratiques commerciales nécessaires pour faire face aux défis de la durabilité des prochaines décennies. Rebeca Coriat conseillera également nos gérants de portefeuille sur les questions de vote par procuration afin de s’assurer que les engagements pris sont suivis de l’exercice des droits des actionnaires de nos clients sous-jacents.

En tant qu’investisseurs, nous estimons avoir un rôle à jouer important pour susciter des changements positifs dans les entreprises et les économies dans lesquelles nous investissons. L’engagement auprès des entreprises et l’actionnariat actif sont des éléments essentiels dans nos efforts pour y parvenir. Avec Rebeca Coriat, nous pourrons encore plus nous engager sur ces questions et faire avancer la transition vers une économie durable et à faible empreinte carbone ».