Selon les associés de Quantology Capital Management, l’ADN de la société de gestion repose sur quatre piliers :

1. Recherche quantitative et data science : « Notre valeur réside dans notre capacité de traitement de quantités de datas importantes afin d’en retirer la substantifique moelle » indique Julien Messias, associé de Quantology Capital Management.

2. Process systématique : Le postulat des experts de Quantology Capital Management est de considérer que l’intervention discrétionnaire d’un gérant coûte de la performance (beaucoup d’articles académiques vont dans ce sens). Cette perte se matérialise dans les périodes de forte volatilité des cours quand l’affect du gérant humain prend le dessus sur sa rationalité et entraîne ainsi la prise de mauvaises décisions. « Nos process sont aussi systématiques que possible » précise indique Julien Messias.

3. Finance comportementale : « Nous partons du principe que les marchés ne sont pas efficients sur un plan comportemental. Nous concentrons nos efforts de recherche sur la détection de biais cognitifs des grands acteurs des marchés financiers. Un exemple type en est le fameux rally de fin d’année. S’il est prouvé statistiquement qu’il existe un rendement positif significatif entre le 15 décembre et la fin de l’année sur les marchés actions des pays développés, peut-on l’attribuer au fait que chaque 14 décembre les valorisations sont attractives ? Il s’agit d’un phénomène auto réalisateur ou auto prophétique reposant sur les croyances des investisseurs. » explique Julien Messias.

4. Simplicité : Un des griefs souvent entendus à l’égard des gestions « quant » est le côté « black-box ». « Les philosophies de nos stratégies sont simples. Tous nos clients, quelle que soit leur technicité doivent pouvoir se les approprier » ajoute Julien Messias.

QUANTOLOGY SMART est un fonds dont l’alpha repose sur le Post Earnings Announcement Drift (PEAD), qui peut être considéré comme une prime momentum.

Il s’agit d’un fonds Long/Short Market Neutral sur les sous-jacents du Nasdaq, mais libellé en euros, et sans risque de change. Le fonds a été lancé le 1er Août 2016.

Le début de l’année 2018 a été chahuté et volatil, avec un Max Drawdown de 9.39% sur le Stoxx600 TR (10.17% sur le Nasdaq TR) depuis le 26 janvier. Depuis cette date, Q-SMART affiche un Max Drawdown de 1.96%, ce en décalé avec le marché actions concrétisant ainsi son absence de corrélation avec ce dernier.

Pour plus d’informations sur la philosophie du fonds : Q-SMART

QUANTOLOGY SMALL est un fonds dont l’alpha repose sur un autre biais comportemental, en l’occurrence le mimétisme des gérants small et mid-caps européens, dans leurs prises de décision.

Il s’agit d’un fonds Long/Short Long Biased, avec en patte longue un « stock-picking quantitatif » sur les small et mid caps, et en patte short une position sur les futures Stoxx 600. Le fonds a été lancé le 13 Juillet 2017. Les premiers résultats sont très intéressants et valident la valeur ajoutée du modèle de sélection propriétaire sur la patte longue.