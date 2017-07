Innovation

Après le lancement de Uncia Smart Premia [1] en Août 2016, la jeune société de gestion continue à développer des produits innovants : dernier en lice Uncia Small Premia.

Uncia AM a opéré un virage stratégique majeur en termes de gestion. Initialement positionnée en tant que société de stock-picking, la société a développé depuis près de deux ans – développement validé par l’obtention du label de Jeune Entreprise Innovante – une expertise quantitative, dont l’ADN commun à l’ensemble de ses produits est l’exploitation des biais comportementaux, psychologiques et cognitifs des investisseurs.

« L’idée sous-jacente à ce virage est de minimiser autant que possible l’impact des décisions humaines de la gestion (dont beaucoup d’articles académiques tendent à démontrer leur contribution négative en termes d’alpha) via des stratégies purement quantitatives, non « black-box » et compréhensibles par l’ensemble des investisseurs » indique Julien Messias, Co-Fondateur de Uncia Asset Management.

Le premier né de cette gamme, Uncia Smart Premia, long-short market neutre sur l’univers Nasdaq, présente des performances satisfaisantes avec une hausse de +4.1% depuis le début de l’année, une volatilité de 3.7% en base annualisée et un drawdown maximum de 2.1%.

Un nouveau fonds va être lancé très prochainement, Uncia Small Premia, produit quantitatif et patrimonial investi sur les Small et Mid caps européennes. La stratégie consiste au travers d’un format Long/Short directionnel (+40%) à exploiter les décisions d’investissement des gérants de la catégorie Small et Mid caps à l’aide d’un modèle de scoring propriétaire.

Dans ce produit Uncia retient deux moteurs de performance :

La prime des Small et Mid caps sur les grandes valeurs puisque le fonds sera couvert exclusivement avec des futures sur indice large Caps européennes (Stoxx 600) La capacité du modèle à délivrer une surperformance récurrente dans le temps car l’outil quantitatif de sélection parvient à extraire, dans la durée, un concentré de conviction de l’ensemble des gérants

A la question Pourquoi cet univers des Small et Mid caps est propice à une stratégie quantitative ?, le co-fondateur d’Uncia AM explique « Tout d’abord, les sous-jacents sont moins liquides que les grandes valeurs ce qui implique un portage plus long de la part des gérants (coût de liquidité prohibitif). De plus, l’univers Small et Mid Caps reste un des rares univers de surperformance de la catégorie Actions avec près de 90% des gérants européens qui battent leur indice de référence [2]. Au regard de leur formation, les gérants ont souvent les mêmes reflexes et grille de lecture pour considérer un investissement, ce qui implique à privilégier souvent les mêmes valeurs au même moment. On retrouve donc en portefeuille les valeurs présentant le meilleur ‘momentum’ ».