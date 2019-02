Un projet accompagné de A à Z par RGREEN INVEST

RGREEN INVEST, la plateforme de financement de la transition énergétique, a accompagné dès la phase d’appel d’offres le projet éolien Bel Lavello, parc éolien d’une puissance de 39,6 mégawatt, au coté des développeurs Belenergia et Langa international. Le parc éolien a été raccordé au réseau fin décembre 2018 et a obtenu tout récemment le financement long terme sénior d’Unicredit.

« Nous étions présents aux côtés du développeur très en amont sur ce projet. Il s’agissait d’un de nos premiers investissements en Italie et nous allons poursuivre l’accompagnement de ce projet conformément à notre stratégie long terme », rappelle Nicolas Rochon, Président de RGREEN INVEST.

Des projets d’infrastructures EnR dans des zones redevenues attractives

« Dans un environnement bancaire sous contrainte de solvabilité, il est rassurant de constater que les infrastructures vertes continuent à être financées par des prêteurs seniors de référence, et ce même en Italie où le secteur bancaire est réputé difficile. Nous y voyons un signe de bonne santé de la filière EnR européenne et une illustration concrète de la visibilité économique et de la rentabilité des projets », souligne Nicolas Rochon.

Il s’agit d’un des premiers projets ayant gagné le dernier appel d’offres éolien à sortir de terre sur le territoire italien. Gros importateur d’énergie, l’Italie est un pays avec un très fort engagement en matière de production d’énergie verte. Le pays envisage en effet de passer 50% de son mix énergétique en énergie renouvelable dès 2030, en particulier grâce au solaire, logiquement, mais aussi grâce à des investissements ingénieux dans des projets tels que Bel Lavello.

« Certaines zones telles que l’Europe de l’Est ou du Sud sont définitivement les nouveaux relais de croissance de la production d’énergie renouvelable rentable », constate Nicolas Rochon.