Le Management du groupe Primonial, Bridgepoint et le groupe Arkéa annoncent ce jour avoir signé un protocole d’accord visant à faire évoluer le capital du Groupe pour poursuivre et accélérer sa phase d’internationalisation et d’élargissement de sa gamme de solutions.

L’entrée au capital de Bridgepoint en 2017, l’un des principaux investisseurs européens en capital, a permis à Primonial de poursuivre sa progression en France, de consolider sa position de leader indépendant dans les domaines de la distribution de solutions patrimoniales et de la gestion d’actifs et de mettre en oeuvre son déploiement à l’international.

La politique de croissance externe, reposant sur une activité organique soutenue, a été très dynamique au cours des deux dernières années avec l’acquisition de Aviarent, le leader en immobilier de santé en Allemagne, la consolidation à 100% de sa filiale immobilière Primonial REIM (après le rachat à UFFB des 30% concédés à la création de la société), la prise de participation dans Leemo aux côtés de FONCIA Group, et l’acquisition à 100% de La Financière de l’Echiquier.

L’opération annoncée aujourd’hui permettra au groupe Primonial de poursuivre son fort développement en s’appuyant sur des actionnaires financiers majoritaires, Bridgepoint et Latour Capital (regroupés dans une holding commune représentant 70% du capital), garantissant l’indépendance du groupe, et l’entrée au capital d’acteurs industriels de premier plan, vecteurs de synergies opérationnelles.

Bridgepoint continuera d’accompagner le groupe dans ses prochaines étapes de développement et réinvestira à hauteur de 35 % du capital.

Latour Capital entrera au capital à hauteur de 35 % également. Ce fonds d’investissement, qui connait bien l’entreprise pour l’avoir accompagnée entre 2015 et 2017, a fédéré à ses côtés un groupe de co-investisseurs internationaux, dont les implantations et les domaines d’expertise sont complémentaires à ceux du Groupe : LGT Capital Partners, Aberdeen Standard Investments dans le cadre de ses investissements en private equity et Grosvenor Capital Management.

Société Générale Assurances prendra 18,5 % du capital au travers d’un investissement de l’actif général de SOGECAP, compagnie d’assurance vie et de capitalisation du groupe Société Générale. Au-delà de cet investissement financier, Société Générale Assurances continuera à développer le partenariat existant entre Primonial et la compagnie Oradea Vie, qui a déjà permis de lancer des innovations significatives telles que Target+ ou prochainement l’offre de Private Equity en assurance vie Primopacte.

Le groupe Arkéa cédera 100% de sa participation à l’issue de l’opération.

Le Management et les salariés du Groupe détiendront 11,1 %.

La Fondation AlphaOmega, un des acteurs pionniers de la Venture Philanthropy en France, détiendra le solde du capital.

Pour Stéphane Vidal, Président du groupe Primonial : « Conservant le même objectif stratégique depuis 2016, devenir un des leaders européens du Wealth Management et de la gestion d’actifs, nous avons souhaité faire évoluer le capital du Groupe afin de disposer de nouveaux moyens pour accélérer notre internationalisation et faciliter l’accès à de nouvelles classes d’actifs. Après l’acquisition de l’une des plus belles enseignes dans le coté avec La Financière de L’Echiquier, la conception de solutions complémentaires dans le domaine du non coté sera un nouvel axe de développement.

Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec Bridgepoint, avec qui nous avons toujours eu d’excellentes relations et qui a su accompagner avec succès le développement de Primonial.

Nous sommes fiers d’accueillir Latour Capital qui, au-delà de son apport technique, sera un véritable catalyseur de grands industriels internationaux du secteur, et Société Générale Assurances, partenaire important du Groupe depuis plusieurs années, avec qui nous partageons un fort ADN d’innovation. Je tiens à remercier chaleureusement le Groupe Arkéa et ses dirigeants, pour leur soutien depuis 2014, date à laquelle ils ont décidé d’entrer au capital de notre société. Beaucoup de chemin a été parcouru, jalonné de grands succès que nous comptons bien prolonger ensemble dans les années qui viennent.

Primonial conservera son identité, ses valeurs, sa dynamique d’innovation, sa proximité avec ses clients et partenaires. C’est l’ADN du Groupe et l’engagement permanent de ses dirigeants et collaborateurs. »

Pour Vincent-Gaël Baudet, Associé de Bridgepoint : « En accueillant, à nos côtés, de nouveaux investisseurs au tour de table, nous sommes heureux de donner à Primonial l’opportunité de contribuer à une nouvelle dynamique. Après deux années de fort développement, cette prochaine configuration offrira au Groupe toutes les ressources nécessaires pour poursuivre l’accélération de son expansion, à l’international et multiplier des synergies opérationnelles entre acteurs du secteur. Notre volonté est d’accompagner, dans la durée, le management de Primonial dans cette nouvelle phase. »

Pour Ronan Le Moal, Directeur Général du groupe Arkéa : « Nous sommes fiers d’avoir accompagné Primonial dans cette phase importante de son développement. L’ambition de renforcement de l’internationalisation du Groupe nécessite de faire évoluer le tour de table ; nous cédons donc notre place sans renoncer à travailler avec Primonial sur les sujets où nous pourrons apporter nos savoir-faire. »

