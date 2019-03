Pour rappel, Primonial avait pris une participation de 40% de LFDE en mars 2018, devenant ainsi l’un de ses actionnaires de référence.

L’opération consiste en l’acquisition des 60% restants, auprès des deux fondateurs et actionnaires majoritaires de LFDE, Didier Le Menestrel et Christian Gueugnier, ainsi que des salariés de la société.

Les résultats des premières synergies développées par Primonial et LFDE depuis le 1er mars 2018 ont incité le management de Primonial et les actuels actionnaires majoritaires de LFDE à accélérer la montée au capital de Primonial, initialement prévue à horizon 2020.

LFDE, acteur incontournable de l’Asset Management, en développement constant sur le marché européen, a vocation à s’ouvrir à de nouvelles classes d’actifs et à continuer de grandir au sein du groupe Primonial, lui-même indépendant. Cette montée en puissance souligne la place stratégique que tient LFDE au sein du groupe Primonial.

Didier Le Menestrel et Christian Gueugnier, co-fondateurs de LFDE, déclarent : « Convaincus par notre rapprochement, nous avons considéré qu’il était temps pour nous de transmettre les rênes opérationnelles et capitalistiques au groupe Primonial et à son équipe dirigeante. Nous nous félicitons du chemin parcouru, de cette formidable réussite entrepreneuriale qu’est LFDE. Arrimée au groupe Primonial, nous la savons entre de bonnes mains afin de poursuivre sa stratégie de développement au niveau européen. » Didier Le Menestrel ajoute : « Le management de LFDE a toute ma confiance. L’équipe de gestion saura, autour d’Olivier de Berranger, Directeur de la gestion d’actifs, porter la gestion de conviction qui a fait le succès de LFDE depuis 28 ans. »

Pour Stéphane Vidal, Président du groupe Primonial : « Nous avons décidé d’accélérer le calendrier du rapprochement entre Primonial et LFDE, compte tenu de l’avancement de notre plan de développement et des premières synergies développées entre les deux entités. Ensemble, nous sommes prêts à répondre aux enjeux de notre industrie en renforçant nos positions. Avec Didier Le Menestrel et Christian Gueugnier, nous avons, dès notre prise de participation initiale, partagé de grandes ambitions pour LFDE en termes d’innovation et de développement.

En détenant à 100% LFDE, le groupe de distribution intégré possède désormais une capacité inégalable de confection de nouvelles solutions innovantes et pérennes pour répondre aux enjeux du secteur de la gestion de patrimoine et gestion d’actifs, en France et en Europe. » et d’ajouter : « J’ai proposé à Didier de rejoindre le groupe Primonial en tant que Senior Advisor afin de participer activement aux projets de développement du Groupe sur l’ensemble de ses activités, ce qu’il a accepté. Christophe Mianné demeure Directeur Général de LFDE ; je compte sur l’ensemble des équipes de gestion, commerciales et supports pour écrire une nouvelle page de l’histoire de cette entreprise. »

Le Conseil d’administration de LFDE est désormais présidé par Stéphane Vidal, Président du groupe Primonial. Christophe Mianné demeure Directeur Général de LFDE. Didier Le Menestrel est nommé Senior Advisor au sein du groupe Primonial.

Cette opération a reçu le plein support des actionnaires de Primonial, Bridgepoint et Crédit Mutuel Arkéa, ainsi que des instances représentatives du personnel du groupe Primonial, qui voient également dans cette opération une occasion unique de créer un acteur de référence en Europe.

Cette opération reste soumise aux conditions suspensives d′usage, notamment le visa de l′Autorité des Marchés Financiers et l′approbation de l’Autorité de la concurrence ; le closing de l’opération est prévu au cours de l’été 2019.