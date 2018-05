Pour répondre aux attentes de leurs clients qui recherchent des solutions d’investissement alternatives, Ostrum Asset Management, un affilié de Natixis Investment Managers, et la Banque de Grande Clientèle de Natixis unissent leurs savoir-faire pour proposer une offre en co-investissement dans la dette privée sur actifs réels dans trois secteurs stratégiques pour le groupe : immobilier, infrastructure et aviation.

Ostrum Asset Management nomme Denis Prouteau directeur gestion de dettes privées sur actifs réels.

Un accès unique aux actifs réels pour les investisseurs

Ostrum Asset Management et la Banque de Grande Clientèle de Natixis, un des leaders mondiaux dans l’origination, la distribution et le servicing de financements sur actifs réels [1] , proposent un produit innovant répondant à la forte demande de diversification des investisseurs sur ces classes d’actifs. Ce partenariat offre aux investisseurs un triple avantage : l’accès privilégié à une sélection de financements d’actifs dans le monde entier, l’alignement d’intérêt avec Natixis, qui reste co-investisseur dans ces financements et en assure leur suivi, et enfin l’expertise reconnue en gestion d’actifs d’Ostrum Asset Management, un acteur de 1er plan en Europe [2].

Anne-Christine Champion, responsable mondiale de la distribution et de la gestion de portefeuille de la Banque de Grande Clientèle de Natixis précise : « Dans la continuité de notre stratégie originate to distribute qui nous a déjà permis de distribuer en co-investissement 2,3Md€ [3] d’actifs réels auprès d’investisseurs non bancaires, cette solution innovante nous permet de mettre à disposition d’une gamme d’investisseurs plus large nos capacités d’origination, de distribution et de suivi des financements d’actifs réels. »

De fortes ambitions à l’international

Pour accompagner ce développement, Denis Prouteau rejoint Ostrum Asset Management en tant que directeur gestion de dettes privées sur les actifs réels. Expert reconnu, il compte plus de 30 ans d’expérience sur les marchés de dettes à l’international. Il dirige deux équipes : l’une nouvellement créée, basée à Paris et à NewYork, propose cette stratégie en co-investissement avec Natixis (mono-source), la seconde équipe, déjà en place, basée à Paris, offre des solutions de gestion s’appuyant sur une origination multi-sources.

Ibrahima Kobar, directeur des gestions et directeur général délégué d’Ostrum Asset Management conclut : « Ostrum Asset Management affiche de fortes ambitions au niveau mondial sur son expertise en gestion de dettes privées sur actifs réels. D’ici à 2020, nous visons 6 milliards d’euros (en € et US$) d’encours sur cette classe d’actifs pour les investisseurs basés en Europe, en Asie, au Moyen Orient et en Amérique du Nord avec une offre sectorielle enrichie et une équipe renforcée de 15 experts. »

***********

Biographie de Denis Prouteau, directeur gestion de dettes privées sur actifs réels d’Ostrum Asset Management

Denis Prouteau a débuté sa carrière en 1986. Il a exercé différentes responsabilités dans le trading, la vente et l’origination des marchés de dettes dans plusieurs banques à Paris et Londres. En 1996, Denis Prouteau devient responsable du trading d’obligations souveraines chez BNP Paribas. Il intègre CDC IXIS en 2001 en tant que responsable Origination Souverain Agences et Supras puis, en 2007, il est nommé responsable Frequent User Group. En 2009, il devient coresponsable mondial des ventes Fixed Income de Natixis à Paris. En 2011, il rejoint Natixis à New York en tant que responsable du Fixed Income puis de Global Markets pour la zone Amériques. En 2015, il devient responsable mondial des activités de crédit au sein du Fixed Income à Paris puis est nommé, en 2017, responsable de la recherche Global Markets de Natixis.

Denis Prouteau est diplômé d’un master en finance et management de l’EDHEC Business School.