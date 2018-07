A compter du 1er septembre 2018, Olivier Guigné prendra la responsabilité de la direction des investissements de CNP Assurances.

Il succèdera à Mikaël Cohen, qui exerçait cette mission depuis 2011 et s’apprête à poursuivre son parcours professionnel en dehors du Groupe.

Diplômé de Supélec, Olivier Guigné (45 ans) est, depuis 2013, responsable du département stratégie investissement et gestion des investissements cotés de CNP Assurances. Il a rejoint CNP Assurances en 2009 en qualité de responsable de l’ALM et de l’allocation d’actifs. Olivier Guigné a précédemment occupé différentes fonctions au sein de directions financières et de direction des risques de banques d’investissement et dans le groupe Caisse des Dépôts.