Francesco Bertocchini nommé Managing Director au sein de la practice Investment Banking pour Nomura en Italie.

M. Bertocchini rejoint Nomura après avoir travaillé chez UBI Banca où il était responsable des fusions et acquisitions. Avant cela, il a été Directeur au sein de l’équipe M&A de Rothschild & Co, couvrant principalement les secteurs des biens de consommation, du retail, des loisirs, de la santé et du private equity. M. Bertocchini a commencé sa carrière chez Franco Bernabè & C. avant de rejoindre Bain & Co.