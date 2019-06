Cintra conservera une participation de 15% dans le projet et participera aux côtés de Meridiam à la gestion des actifs d’Ausol.

Ces concessions gèrent 105 km d’autoroutes, situées en Andalousie, l’une des régions économiques les plus dynamiques du pays, reliant Malaga à Guadiaro. Les accords de concession comprennent la construction, l’exploitation et la maintenance des autoroutes, dont la durée de vie résiduelle est de 27 ans pour Ausol I et de 35 ans pour Ausol II.

Cette acquisition renforce la position de leader de Meridiam dans le domaine des infrastructures routières, qui dispose d’un portefeuille de 2 000 km dans le monde. Autopista del Sol représente la meilleure option de transport à travers la Costa del Sol de Malaga à Marbella et Guardiaro dans le sud. Cette autoroute offre un itinéraire rapide (25-40% de gain de temps), fiable et très avantageux par rapport à d’autres alternatives.

En matière d’impact et d’empreinte environnementale, elle produit des effets positifs, tangibles et clairs. Elle permet ainsi le countournement, sans frais ni péages, de villes comme Fuengirola et Marbella, réduisant la congestion et les flux de transit de ces villes tout en améliorant la qualité de l’air et la sécurité. Ces routes bénéficient par ailleurs des nouvelles technologies en matière d’éclairage par lampes à LED en remplacement d’ampoules au sodium. Elles pourraient à terme permettre la recharge des véhicules électriques directement le long de l’itinéraire.

Meridiam et Cintra, disposent tous deux d’une expérience unique en matière de gestion de routes à péage. Les deux groups gèrent actuellement ensemble une autre route en Espagne (A66) et 5 routes dans le monde (une au Royaume-Uni et quatre aux États-Unis).