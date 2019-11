De plus en plus largement utilisés par tous types d’investisseurs en Europe, les ETF prennent une place grandissante dans la construction et l’optimisation des portefeuilles. Afin de mieux répondre aux besoins en constante évolution de ses clients, Lyxor a nommé Vincent Denoiseux au poste de Head of ETF Research and Solutions. Vincent sera basé à Londres, sous la supervision de David Lake, CEO de Lyxor UK, et de Matthieu Mouly, Chief Client Officer de Lyxor ETF. Cette nomination est effective au 21 octobre.

Dans un contexte de taux d’intérêt bas et de pression réglementaire accrue, les investisseurs ont besoin de s’appuyer sur des partenaires de long terme. Lyxor offre des solutions d’investissement de premier plan, adossées à une recherche innovante. La Recherche ETF de Lyxor fait d’ores et déjà référence au sein de l’industrie, à travers de nombreuses publications, telles que l’analyse approfondie des flux ETF européens, l’étude de la performance des fonds actifs/passifs ou encore la recherche académique sur les ETF et la construction de portefeuille avec la Lyxor Dauphine Research Academy.

La création de ce nouveau poste répond à deux grandes ambitions de Lyxor ETF, à savoir le renforcement de sa position sur plusieurs segments de marché-clefs et le développement de ses partenariats avec les investisseurs.

L’industrie des ETF a enregistré une croissance exponentielle au cours des 20 dernières années, principalement auprès des investisseurs institutionnels, mais aussi parmi les investisseurs particuliers plus sophistiqués. Leur distribution évolue elle aussi rapidement, les gestionnaires de fortune, courtiers en ligne et robots-conseillers les incluant plus souvent au sein de leurs solutions de placement. Chaque type d’investisseur nécessite une approche spécifique, des supports innovants et des solutions ciblées d’allocation aux ETF. Vincent et son équipe auront pour mission de répondre à ces besoins.

Matthieu Mouly, Responsable du Pôle Client de Lyxor ETF : « La croissance future des ETF passera plus que jamais par les réseaux de distribution et la vente directe au détail. Je suis convaincu que la nomination d’un professionnel chevronné comme Vincent nous aidera à nouer des partenariats plus fructueux encore avec nos clients, en leur fournissant tout ce dont ils ont besoin en matière de contenus, de données et d’outils d’aide à la décision ».