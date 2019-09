Cet investissement vient renforcer la stratégie globale du groupe Heroiks dont l’objectif consiste à se connecter à l’écosystème de la Frenchtech, tant sur les domaines de l’adtech, de la martech que du e-commerce. Cet investissement permet de surcroît à HEROIKS de participer au financement des startups les plus prometteuses dans le secteur digital.

Un cercle vertueux

Alors que le groupe HEROIKS intègre le comité d’investissement, il mettra également à disposition des équipes de Founders Future tant ses participations que son expertise en matière de communication et marketing digital.

De son côté, avec l’appui de son expertise technologique et digitale, FOUNDERS FUTURE épaulera HEROIKS pour se connecter aux innovations et services disruptifs au centre de la transformation numérique des entreprises.

Marc Menasé, Fondateur de FOUNDERS FUTURE : « Nous sommes extrêmement fiers de compter le groupe HEROIKS, leader indépendant français de la communication parmi nos partenaires stratégiques. Son expertise media et créative ainsi que sa grande maturité dans l’accompagnement de pureplayers ne peuvent que renforcer nos compétences internes et participer à la dynamique positive de notre portefeuille d’entreprises. Le groupe Heroiks est l’un des premiers acteurs à avoir saisi le potentiel de la transition digitale dans toute son ampleur et à intégrer de nouveaux partenaires et outils technologiques au sein de son offre et de son organisation. Ce partenariat incarne l’ADN d’HEROIKS et va permettre de voir émerger de belles opportunités de collaboration entre HEROIKS et les entreprises de notre portefeuille. »

Anthony Ravau, Président d’HEROIKS : « Notre relation unique avec Founders Future permet de nous rapprocher des acteurs digitaux B2B et B2C à la pointe sur le plan national comme international. Il contribuera de surcroît au développement opérationnel de la stratégie globale du groupe HEROIKS. Cette stratégie d’investissement vise clairement à créer de la valeur tant pour nos clients que pour nos équipes. Cette participation s’inscrit dans la dans la trajectoire ascendante de notre R&D et nous connectera en outre à de nouvelles idées et partenaires pour renforcer mais aussi confirmer notre position d’acteur innovant sur notre marché. »