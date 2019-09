Cette prise de participation vise à soutenir le premier projet immobilier de la Foncière Solidaire Léopold Bellan qui consiste en la construction d’un EHPAD et d’une résidence de services pour les personnes âgées à Tours. Il s’agit d’une première augmentation de capital pour la société, qui s’inscrit dans un tour de table plus important porté à 3,8 millions d’euros, représenté par la Fondation Léopold Bellan et complété par d’autres investisseurs institutionnels, notamment Natixis, BNP Paribas Asset Management et INCO.

Créée en 2012 par la Fondation Léopold Bellan, un acteur majeur de la santé et du secteur social et médico-social, la Foncière Solidaire Léopold Bellan a pour mission de porter des projets immobiliers et de collecter de l’épargne auprès des investisseurs solidaires. Ce premier projet immobilier aura pour but de créer un lieu entièrement habilité à l’aide sociale comptant 65 lits et une résidence senior composée de 24 appartements. Ces établissements ont obtenu l’agrément Prêt locatif social (PLS), ce qui permettra aux locataires de bénéficier des aides au logement.

« Le fonds NovESS est fier de soutenir le secteur médico-social pour la première fois en participant à la levée de fonds de la Foncière Solidaire Léopold Bellan, a déclaré Christophe Deconinck, gérant du fonds. Il s’agit d’un projet à forte vocation sociale dans le secteur médico-social et auprès d’un acteur solide dans le domaine. »