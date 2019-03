Sous la direction d’Isabelle de Crémoux, Health for Life Capital II™ s’inscrit dans la continuité de la stratégie pionnière engagée avec succès avec le premier Health For Life Capital™. Le fonds bénéficie du soutien de partenaires stratégiques renommés du monde de l’agroalimentaire et de l’industrie pharmaceutique. L’objectif final de closing est de 200 millions d’euros.

Seventure Partners, un leader européen du financement de l’innovation et pionnier mondial de l’investissement dans le secteur du microbiome, annonce le premier closing de Health for Life Capital II™ (HFL II), son second véhicule d’investissement qui accompagne par un financement en capital la révolution du microbiome dans les domaines de la santé, de la nutrition et de la santé connectée & digitale. HFL II affiche un objectif final de 200 millions d’euros.

Le premier fonds Health for Life Capital™(HFL) avait attiré des investisseurs stratégiques prestigieux, parmi lesquels Danone, Novartis, Lesaffre, Tornier, Unigrains ou encore Bel.

Le nouveau fonds a d’ores et déjà convaincu des investisseurs de référence du premier fonds, et obtenu l’adhésion d’une multinationale américaine de l’agroalimentaire en tant que nouveau partenaire stratégique (identité confidentielle à ce jour), ainsi que d’investisseurs financiers institutionnels et entrepreneuriaux et des family offices.

« Nous sommes fiers de la confiance que des noms prestigieux tels que Danone, Novartis, Lesaffre, Bel nous portent et d’avoir su attirer un investisseur de premier plan américain », explique Isabelle de Crémoux, Présidente du Directoire de Seventure, qui a mené la levée de fonds. « En outre, l’étroite collaboration que nous avons mise en place avec eux permettra d’améliorer les performances financières du fonds. Nos partenaires industriels ont des stratégies volontaristes axées sur l’innovation. Ils sont des leaders mondiaux et des pionniers dans le soutien de concepts novateurs en matière d’alimentation et de santé ».

Poursuivant sa stratégie d’investissement « beyond the pill » engagée avec succès, le dernier fonds de Seventure continuera à investir principalement dans les domaines lié à la révolution du microbiome, y compris les plateformes, les médicaments, les solutions nutritionnelles, les diagnostics et les biomarqueurs, et investira également de façon opportuniste dans les « digital therapeutics », la santé connectée, le digital au service de la nutrition ou de la santé, la nutrition personnalisée, la médecine personnalisée et les innovations en alimentation.

Depuis le lancement visionnaire de HFL en 2014, Seventure est aujourd’hui un leader mondial reconnu dans son domaine, véritable pionnier de la révolution du microbiome dans les secteurs de la santé et de la nutrition. HFL a constitué un portefeuille international innovant avec des investissements dans une vingtaine d’entreprises de pointe, telles que Enterome, Vedanta Biosciences, MaaT pharma, Eligo Bioscience, LNC Therapeutics, TargEDys, A-mansia Biotech, Biomx, Microbiotica, Anaeropharma, NeuriMM, Siolta Therapeutics, Daytwo, Zipongo, Mdoloris Mediacal Systems, MycoTechnology ou d’autres. La première sortie a été réalisée en 2017 avec la cession de Cambrooke. HFL II investira dans un nombre similaire d’entreprises, avec une géographie mondiale, principalement en Europe, ainsi qu’en Amérique du Nord, en Israël et potentiellement en Asie. HFL II a déjà réalisé deux premiers investissements qui seront annoncés ultérieurement.

Isabelle de Crémoux, Présidente du Directoire de Seventure ajoute « L’intérêt important suscité par notre nouveau fonds témoigne de l’expertise reconnue de notre équipe à la fois dans le domaine fascinant du microbiome, et de la croissance exponentielle de notre compréhension de l’impact qu’ont le microbiome et la nutrition/alimentation sur la santé, tant pour traiter et prévenir les maladies que pour maintenir les gens en bonne santé, à tous les âges de la vie de l’Homme des nouveaux nés aux personnes âgées »

« La recherche et l’investissement dans le microbiome en étaient à leurs débuts lorsque nous avons lancé notre premier fonds en 2014. Aujourd’hui, le secteur du microbiome s’est développé de façon spectaculaire, à l’instar de la médecine de précision et de la nutrition personnalisée. C’est aujourd’hui l’un des domaines les plus actifs pour les investissements en santé et nutrition pour répondre notamment à la problématique grandissante des maladies chroniques et inflammatoires, dues principalement à l’évolution de nos modes de vie et de consommation. L’étude du microbiome est en train de révolutionner l’approche thérapeutique, préventive et du diagnostic. » poursuit Isabelle de Cremoux

« HFL a déjà été approché par de nombreuses sociétés pharmaceutiques, de diagnostic et d’ingrédients ainsi que par des investisseurs financiers. Alors que nous travaillons à la clôture finale de Health for Life Capital II™ qui est désormais imminente, nous accueillons encore favorablement les discussions avec des investisseurs partageant notre passion pour le financement de l’innovation à l’intersection des secteurs du microbiome, de la santé, de la nutrition et de la santé numérique. »