BNP Paribas Real Estate Investment Management (BNP Paribas REIM) a annoncé que son fonds « European Impact Property Fund » (« EIPF »), lancé fin 2020, a atteint 300 millions d’euros d’engagements en fonds propres. Cela comprend 100 millions d’euros de la compagnie d’assurance néerlandaise a.s.r., qui était l’investisseur « cornerstone » du fonds au lancement d’EIPF. L’assureur BNP Paribas Cardif, filiale du Groupe BNP Paribas, s’est également engagé dans le fonds dans le cadre de ses investissements à impact positif, ainsi que d’autres investisseurs institutionnels français, italiens et finlandais.

EIPF s’est fixé l’objectif ambitieux d’être le premier fonds européen Core diversifié de référence conforme à l’Accord de Paris de 2015 et de produire un impact positif et mesurable sur le climat. EIPF est à ce titre l’un des très rares fonds immobiliers éligibles à l’article 9 de la règlementation SFDR. La stratégie climat sera mise en œuvre grâce à une combinaison de CAPEX, d’OPEX et d’engagements forts des différentes parties prenantes. Le fonds a également mis en place un système détaillé de reporting climatique avec pour objectif de quantifier son impact positif sur les immeubles et mesurer le succès de la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et de la contribution à la transition bas carbone.

Structuré sous la forme d’un fonds européen ouvert et offrant un profil de risque « core », EIPF a déjà sécurisé des transactions en France, en Italie, aux Pays-Bas et en Allemagne dans divers secteurs tels que l’immobilier résidentiel, la logistique, les bureaux et les actifs alternatifs.

Le fonds, qui a déjà commencé à distribuer des revenus, progresse actuellement sur de nouvelles opportunités d’investissement dans 4 pays.

« En tant qu’investisseur, a.s.r. considère qu’il est essentiel de jouer un rôle important à travers ses investissements pour rendre la société plus durable. BNP Paribas REIM et a.s.r. ont partagé l’idée de créer un fonds immobilier de référence visant à avoir un impact quantifiable sur le climat. Nous avons été ravis de cette opportunité de collaborer avec BNP Paribas REIM pour lancer ce fonds. Selon nous, EIPF peut combiner à la fois qualité et durabilité au sein de son portefeuille », commente Dick Gort, CEO a.s.r. Real Estate.

« Nous sommes honorés d’avoir le soutien d’a.s.r. et des autres investisseurs institutionnels d’EIPF. Nous sommes convaincus qu’EIPF propose une stratégie européenne innovante d’investissement immobilier pour les investisseurs recherchant à la fois des revenus stables et la capacité à avoir un impact climatique mesurable. Il a été bien accueilli par les fonds de pension et les compagnies d’assurance à travers l’Europe ainsi qu’à l’échelle mondiale », commente Henri Romnicianu, Global Head of Institutional Sales chez BNP Paribas REIM.

EIPF est une SICAV-SIF Luxembourgeoise, gérée par BNP Paribas REIM Luxembourg, à destination d’investisseurs institutionnels. Structurée sous la forme d’un fonds ouvert et offrant un profil de risque « core », il vise une distribution stable et récurrente au travers d’une allocation diversifiée.