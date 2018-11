Jusqu’ici, l’année 2018 s’est révélée décevante pour les investissements en actions à de nombreux égards. Il reste encore quelques semaines d’ici fin décembre, mais pour le moment, l’indice S&P 500 est en repli d’environ 3,7 % par rapport à notre prévision de fin d’année que nous avions donné il y a un an. Les autres marchés ont fait encore pire.

Après des marchés exceptionnellement calmes en 2017, nous nous attendions à une nouvelle hausse de la volatilité. Rétrospectivement, cela semble facile à dire, mais il ne faut pas oublier qu’en faisant preuve d’évidence, on aurait pu se tromper ces deux dernières années.

Dans notre "Graphique de la semaine", nous comparons le nombre de baisses du S&P 500 d’au moins 3 % avec la baisse moyenne de chaque année civile. Et l’année 2018 nous montre qu’elle correspond presque exactement à l’histoire : cette année, nous avons connu six baisses de plus de 3 % (baisse moyenne : 7%). Depuis 1990, des baisses de plus de 3 % ont eu lieu presque sept fois par an (baisse moyenne : 5,9 %).

Donc, du point de vue de la volatilité moyenne, 2018 est simplement une année boursière comme les autres. L’année 2017 a simplement été une année exceptionnelle, puisqu’au cous de l’année, l’indice S&P 500 n’a pas chuté de plus 3 %, même pas une fois.

Deux baisses d’environ 10 %, comme nous l’avons connu cette année, pourrait sembler être exceptionnel. Pourtant, cela n’est pas si rare que ça dans l’histoire : sept baisses d’au moins 10 % ou plus au cours d’une année civile ont été enregistrées depuis 1990.