Créé en 2017, namR est un éditeur de logiciel français qui opère une plateforme innovante de données permettant de caractériser quantitativement et qualitativement l’ensemble des bâtiments en France. A travers cette plateforme, namR met à disposition de ses clients des outils de pilotage de leur transition écologique et de leur performance opérationnelle et commerciale. namR est lauréat de La French Tech - Green20, programme d’accompagnement du gouvernement français pour des start-up greentech prometteuses, et ambitionne de devenir le leader européen de la data environnementale autour des bâtiments.

L’introduction en bourse de namR a été réalisée à la suite de l’admission à la négociation le 15 juin des 3 745 093 actions qui composent son capital dont 784 313 nouvelles actions émises dans le cadre d’une Offre Globale1.

Le prix de l’offre a été fixé à 10,20 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève ainsi à 38,2 millions d’euros. Le montant total de l’offre représente 8 millions d’euros.

L’Offre a connu un succès tant auprès des investisseurs institutionnels que des individuels, avec un taux de sursouscription de 2,4 fois. En particulier, l’Offre à Prix Ferme destinée aux investisseurs particuliers a été sursouscrite plus de 12 fois.

Chloé Clair, directrice-générale de namR, a déclaré : « Avec une demande globale de 19,5 M€, l’accueil réservé à namR, par les investisseurs institutionnels comme le grand public, a dépassé nos attentes. Nous sommes évidemment très honorés et fiers de cette confiance. Ce succès constitue un nouveau témoignage de la pertinence de la vision de Gregory Labrousse, co-fondateur et Président du Conseil d’Administration de namR et de son ambition de bâtir un leader français de la Data Intelligence au service des enjeux de la transition écologique. C’est aussi un formidable encouragement pour l’ensemble de nos équipes qui partagent au quotidien notre esprit de conquête et d’innovation. Forts de la réussite de notre introduction en Bourse, nous sommes aujourd’hui prêts à changer de dimension, aussi bien en termes de leadership technologique que de déploiement commercial en France et à l’international. Persuadée que le marché Euronext Growth était la solution la plus adaptée pour namR, je tiens une nouvelle fois à remercier chaleureusement tous nos actionnaires historiques et nouveaux, Euronext, ainsi que l’ensemble de nos clients et partenaires. Grâce à leur soutien, une nouvelle aventure s’ouvre aujourd’hui pour namR ! »