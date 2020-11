Cette souscription, la plus importante enregistrée pour une émission de référence en une tranche unique est également l’opération à 15 ans la plus importante jamais réalisée par un émetteur supranational.

L’Union Européenne (UE) émet une obligation sociale pour un montant de 8,5 milliards d’euros à 15 ans

L’Union Européenne (« UE »), notée AAA / AAA / Aaa / AA / AAA par DBRS, Fitch, Moody’s, S&P et SCOPE (avec une perspective positive pour S&Pet stable pour les autres agences de notation), a émis ce jour une obligation sociale unitranche de 8,5 milliards d’euros à échéance juillet 2035.

Il s’agissait de la troisième émission de l’UE dans le cadre de son programme SURE qui vise à contribuer à la protection et au maintien de l’emploi en Europe.

L’obligation sociale de 15 ans a été extrêmement bien accueillie sur les marchés financiers, avec le plus grand carnet d’ordre jamais atteint pour une émission benchmark unitranche de ce type, et le plus gros montant émis à 15 ans dans l’univers des souverains et des supranationationaux et des agences à ce jour. Le succès de cette émission témoigne du soutien de la communauté internationale des investisseurs au programme SURE de l’UE.

L’opération a été effectuée par la Commission européenne (Direction générale du budget sous la responsabilité du commissaire au budget Johannes Hahn) au nom de l’UE.

L’obligation à 15 ans a été émise à un niveau de -5 points de base par rapport aux mid-swaps, ce qui équivaut à +26,9 points de base par rapport au Bund allemand de référence, payant 0% de coupons échéance mai 2035 et +0,5 point de base au-dessus de la courbe OAT interpolée (interpolation entre l’OAT payant 1,25% de coupons, échéance mai 2034 et l’OAT payant 1,25% de coupons échéance mai 2036). La prime d’émission finale a été estimée à 1 point de base.

Les Joint Lead Managers étaient Citi, HSBC, J.P. Morgan, LBBW et Société Générale.

Le commissaire européen Johannes Hahn, chargé du budget et des ressources humaines, a déclaré : « C’est la troisième fois que la Commission se présente sur les marchés pour emprunter via le programme SURE, et pour la troisième fois, elle a reçu une forte marque de confiance et de soutien des investisseurs. Je suis convaincu que nous continuerons de la même façon en 2021, à la fois sous les programmes SURE et NextGenerationEU, afin de lever des fonds et les réutiliser pour une meilleure Europe. »

Résumé des termes et conditions :