InfraVia Capital Partners annonce la clôture de la levée d’InfraVia European Fund IV à son hard cap de 2 milliards d’euros.

Cette levée illustre la confiance des investisseurs dans la stratégie d’investissement d’InfraVia, qui s’est construit un solide track record au cours des dix dernières années.

La base d’investisseurs des quatre fonds d’InfraVia représente aujourd’hui 85 institutions internationales, principalement des compagnies d’assurance, des fonds de pension ainsi que des fonds de fonds, basés en Europe, en Amérique du Nord, en Asie et au Moyen-Orient.

InfraVia entend mettre en œuvre la stratégie couronnée de succès dans ses trois fonds précédents, en se concentrant sur les infrastructures européennes de taille moyenne caractérisées par des opportunités de croissance dans les secteurs de la communication, de l’énergie, des transports et des infrastructures sociales.

InfraVia European Fund IV a déjà conclu un premier investissement en août 2018, avec l’acquisition de Mater Private Hospital, principal groupe hospitalier privé d’Irlande.

Fondé en 2008, InfraVia Capital Partners gère 4 milliards d’euros sur quatre fonds investis dans 28 sociétés, dont 10 ont été cédées au cours des deux dernières années.

Vincent Levita, Président et fondateur d’InfraVia Capital Partners, a déclaré : « Nous sommes très heureux du succès de la levée du quatrième fonds d’InfraVia et en particulier du taux de re-up de 100 %. Cette levée de fonds témoigne de la reconnaissance des investisseurs quant à la pertinence de notre stratégie d’investissement guidée par la recherche de création de valeur. La grande sélectivité de nos processus d’origination, l’excellence de notre exécution et la gestion proactive des sociétés de notre portefeuille, nous permettent de délivrer des performances solides ».

InfraVia a été accompagné pour cette levée de fonds par First Avenue Partners (agent de placement hors la France) et par Simmons & Simmons (conseil juridique).