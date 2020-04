Lyxor annonce la nomination de Heike Fürpaß-Peter en tant que Responsable de Lyxor ETF pour l’Allemagne et l’Autriche. Dans son nouveau rôle, Heike supervisera la gestion de toutes les activités liées aux clients et aux produits de la ligne métier ETF en Allemagne et en Autriche, en vue d’étendre davantage l’empreinte de Lyxor ETF dans cette région, après l’intégration réussie l’année dernière des activités ETF de ComStage.

Basée à Francfort-sur-le-Main, elle rapportera à Guillaume de Martel, Responsable de Lyxor Deutschland.

En tant que Responsable de Lyxor ETF pour l’Allemagne et l’Autriche, Heike supervisera en particulier la finalisation de la fusion entre les gammes ETF de Lyxor et de ComStage, qui sera l’une des offres les plus complètes et les plus liquides d’Europe avec plus de 250 ETF, dont une gamme unique d’ETF offrant une exposition à un large éventail de titres allemands.

Cette fusion contribuera aussi à renforcer la position de Lyxor sur le marché retail des ETF en forte croissance en Allemagne. La mission de Heike sera également de promouvoir la forte capacité d’innovation de Lyxor, notamment à travers son offre d’ETF ESG et climat en pleine expansion, proposée aux clients institutionnels et particuliers allemands.

Guillaume de Martel, Responsable de Lyxor Deutschland, commente : « L’Allemagne est le marché ETF le plus développé et le plus dynamique pour les investisseurs particuliers dans la zone euro, avec une croissance de + 25% en glissement annuel. Grâce à sa connaissance approfondie du marché et des investisseurs allemands, Heike a toutes les qualités requises pour tirer parti de cette croissance et mener à bien notre ambitieuse feuille de route pour les activités ETF dans la région. »

***Biographie***

Heike Fürpaß-Peter travaille au sein de Lyxor Asset Management depuis 2008. Elle est en charge de la distribution depuis 2011 et responsable des ventes ETF pour l’Allemagne et l’Autriche depuis 2018. Avant de rejoindre Lyxor, elle occupait le poste de responsable de la vente de produits structurés aux fonds de pension et aux compagnies d’assurance chez Société Générale. Avant cela, à partir de 2004, Heike a contribué de manière proactive à la mise en place de la division Structured Equity Products - Allemagne et Autriche pour Nomura International à Londres. Elle a commencé sa carrière chez Merrill Lynch en accompagnant les premiers émetteurs d’ETF en Europe. Heike est diplômée en administration des affaires internationales de l’Université d’Innsbruck.