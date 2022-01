Le mandat de gestion de plus d’un milliard d’euros d’actifs général sur plusieurs classes d’actifs, mobilisera l’équipe de gestion assurantielle d’AGI à Paris, associée aux spécialistes de la gestion actif-passif d’Allianz France, pour fournir du conseil en allocation stratégique en amont du processus d’investissement.

Pour Amine Benghabrit, Directeur Général France d’AGI, « Il s’agit d’une importante marque de confiance et la conclusion d’un processus de sélection rigoureux. Ces échanges ont permis de définir une approche sur-mesure combinant performance économique et performance bilancielle. Ce partenariat démontre notre expertise en gestion assurantielle, et la pertinence de notre offre « à la carte » aux clients tiers en partenariat avec Allianz France. »

Philippe Freyer, Directeur Comptable Financier de Groupe Pasteur Mutualité, membre du Directoire de GPMAssurances, commente « L’offre sur-mesure nous a convaincus. L’expertise coordonnée d’Allianz répond à nos objectifs multiples et évolutifs en termes économiques, comptables, prudentiels et opérationnels, dans un contexte de marché très exigeant qui requiert une grande réactivité dans les portefeuilles.

Matthias Seewald, Membre du comité exécutif d’Allianz France et Directeur des Investissements indique : « Notre atout est de pouvoir allier nos expertises avec Allianz Global Investors pour combiner les capacités du Groupe en matière de gestion d’actifs et de mise en place d’allocations stratégiques prenant en considération la structure des passifs de GPM Assurances. »

Thierry Lorente, Directeur Général de Groupe Pasteur Mutualité, Président du Directoire de GPM Assurances et Sylvain Coriat, membre du comité exécutif d’Allianz France, en charge des Assurances de Personnes se félicitent du succès du démarrage de ce mandat, qui se veut être la première étape d’un partenariat stratégique. Ils indiquent en effet que d’autres espaces de collaboration sont en cours d’exploration entre les deux Groupes, notamment dans l’assurance affinitaire et les services périphériques.

L’approche « 100% ESG, » est une volonté et un engagement forts des instances, portés par son Président, le Docteur Bertrand Mas-Fraissinet. Ce Sens partagé a été décisif dans la mise en place du partenariat avec Allianz.