Gaëlle Olivier remplace Hikaru Ogata qui a décidé de poursuivre de nouveaux projets en dehors de la Banque. Cette nomination sera effective à compter du 2 janvier 2020 et est soumise à l’approbation des autorités réglementaires.

Basée à Hong Kong, Gaëlle Olivier sera rattachée à Séverin Cabannes, Directeur général délégué de Société Générale. Elle deviendra membre du Comité de Direction du Groupe.

« Je voudrais remercier Hikaru Ogata pour son engagement de longue date envers Société Générale et pour sa contribution au développement important de nos activités en Asie-Pacifique. Hikaru a fortement participé au renforcement de notre plate-forme régionale et à l’expansion de notre franchise clients dans les pays où le Groupe opère.

L’expérience acquise par Gaëlle Olivier, avec notamment le début de son parcours dans les activités de marchés ainsi que ses divers postes de direction chez AXA à Paris et en Asie-Pacifique, où elle a passé dix années de sa carrière, seront des atouts clés pour renforcer notre positionnement stratégique et poursuivre notre stratégie de croissance dans la région », indique Séverin Cabannes.

Gaëlle Olivier est nommée Directrice de Société Générale Asie-Pacifique en janvier 2020.

Avant de rejoindre Societe Generale, Gaëlle Olivier a acquis une solide expérience dans les services financiers, notamment en ingénierie ainsi que dans les domaines de la Gestion d’Actifs et de l’assurance. Elle a passé près de vingt ans chez AXA dont dix années en Asie-Pacifique, entre le Japon, l’Inde, la Chine, Hong Kong et l’Asie du Sud-Est. Gaëlle est actuellement business angel et conseillère de start-up spécialisées dans les données et l’innovation.

Gaëlle Olivier a débuté sa carrière au Crédit Lyonnais en tant qu’ingénieur financier sur les produits dérivés actions avant de rejoindre AXA en 1998. Elle a occupé plusieurs postes de direction au sein d’AXA pendant les vingt années qui ont suivi. Elle a rejoint AXA Japan en 2005 en tant que responsable des opérations d’investissement, puis responsable de la stratégie, de l’audit et de l’intégration de Winterthur Japon. Elle devient, en 2009, Directrice de la Communication et de la Responsabilité d’Entreprise du Groupe avant de retourner en Asie en 2011 en qualité de Directrice Générale régionale des activités d’assurances dommages. En 2016, elle devient Directrice Générale d’AXA France Entreprises et, en juillet 2016, Directrice Générale des activités d’assurances dommages du Groupe AXA, devenant alors membre du Comité de Direction du Groupe.

Gaëlle Olivier est diplômée de l’Ecole Polytechnique, de l’ENSAE et de l’Institut des actuaires.