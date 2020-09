Florence succède à Guillaume Lasserre qui quitte ses responsabilités pour poursuivre de nouvelles opportunités à l’extérieur du Groupe.

Professionnelle reconnue de la gestion d’actifs et Adjointe du CIO depuis 2015, Florence possède une connaissance approfondie des métiers de gestion active de Lyxor qu’elle a pratiqués comme gérante multi-asset mais aussi organisés et développés depuis de nombreuses années.

Lionel Paquin, CEO de Lyxor Asset Management commente : « Depuis 15 ans, Florence est l’un des talents des équipes de gestion de Lyxor. Dans ses responsabilités successives, elle a contribué au rayonnement de nos franchises de gestion active et d’allocataire stratégique. En tant que CIO, Florence mettra toute son énergie au service de nos clients, dans un environnement où l’expérience, la rigueur et les convictions sont d’irremplaçables atouts ».

*****

Florence Barjou travaille au sein de Lyxor Asset Management depuis 2006. Après avoir rejoint Lyxor en tant que Stratégiste Global Macro et Gérante de portefeuilles, elle a été nommée en 2013 Responsable de la gestion multi-asset et Adjointe du CIO en 2015. Florence a commencé sa carrière au sein du département de la recherche économique de la banque d’investissement de la BNP, où elle couvrait initialement les économies des marchés émergents avant de prendre la responsabilité du suivi des pays de l’OCDE. Elle est diplômée de l’Université de Paris Dauphine et titulaire d’un doctorat en sciences économiques de l’Université de Nanterre. Son travail sur l’instabilité financière et les interactions entre les cycles financiers et macro-économiques a été cité dans de nombreuses publications académiques.