Avec une première participation de la Norvège, TechShare confirme à nouveau son succès dans le domaine et son importance pour la Tech.

L’édition de cette année comprend 119 entreprises Tech1 sur le premier semestre 2021, dont 31 en France. Présentant un profil d’entreprise mature, les sociétés participantes génèrent en moyenne un chiffre d’affaires annuel de 16 millions d’euros et emploient environ 67 personnes. Les deux tiers d’entre elles sont soutenues par des investisseurs privés et ont levé des capitaux avant de rejoindre le programme, comme par exemple Innovafeed, société française qui a levé plus de 120 millions d’euros pour sa solution d’alimentation animale durable. Recommerce, start-up prometteuse spécialisée dans la vente en ligne de smartphones reconditionnés, a été sélectionnée pour le label « La French Tech Next40 »2 et a levé 50 millions d’euros avant de rejoindre TechShare en 2021.

Expansion et influence

Accueillant plus de 500 émetteurs dans des secteurs tels que la technologie, les médias et les télécommunications, les sciences de la vie et la cleantech, Euronext est la première bourse paneuropéenne pour les entreprises Tech. Depuis le lancement du programme TechShare en 2015, Euronext a renforcé sa position sur le marché de la Tech en Europe. Au total, plus de 400 entreprises Tech ont participé au programme depuis le lancement, avec des résultats prometteurs. En France, quatre participants de TechShare ont déjà réalisé une introduction en bourse, atteignant une capitalisation boursière totale de 227,32 millions d’euros lors de leur introduction.

Un réseau d’entreprises Tech et de partenaires financiers

Le programme TechShare a été lancé en 2015 avec 30 entreprises en provenance de France, de Belgique, des Pays-Bas et du Portugal qui ont participé au premier programme dédié au pré-IPO dans le domaine de la finance. Au cours des années, le programme a étendu sa présence en Europe. Après avoir accueilli des entreprises allemandes, italiennes, espagnoles, suisses et des participants irlandais du programme IPOready en 2019, des entreprises norvégiennes sont invitées à se joindre cette année. Cette évolution montre que TechShare consolide sa position dans l’environnement des marchés de capitaux, devenant l’une des plus grandes communautés financières d’Europe, avec un réseau de sociétés Tech et de partenaires financiers de premier plan.

Stéphane Boujnah, Directeur Général et président du directoire d’Euronext, a déclaré : “En tant que plus grand marché d’actions pour les entreprises Tech en Europe, Euronext est le marché de référence pour les entreprises technologiques qui souhaitent financer leur prochaine étape de croissance par une introduction en bourse. Avec notre programme TechShare, nous familiarisons et préparons les entreprises participantes à une levée de fonds en leur offrant une formation dispensée par des universitaires, des spécialistes de la banque et du droit ainsi que des experts d’Euronext sur des sujets essentiels tels que la gouvernance, la stratégie et la communication. “

Kick off dans huit pays européens

En raison des contraintes sanitaires actuelles, au lieu de se réunir lors d’un kick off centralisé, les 119 entreprises Tech se joindront cette année à des événements locaux prévus entre le 19 janvier et le 4 février 2021, offrant ainsi aux participants et aux partenaires l’opportunité de mieux se connaître.

Le programme de formation de six mois, de janvier à juin 2021, est structuré autour de sept modules principaux. Il y aura quatre sessions d’ateliers dans chaque pays, avec des experts couvrant le processus de l’IPO, la perspective juridique, la valorisation des IPO, l’equity story, la communication financière, la gestion d’entreprise et la vie post-listing. Les participants bénéficieront également d’un accompagnement individuel approfondi et de conseils personnalisés de la part de cabinets d’audit, d’avocats, ainsi que de spécialistes de la communication et des relations investisseurs.

Au cours du programme, des dirigeants d’entreprises des secteurs des sciences de la vie, de la cleantech et des TMT (Technologies, Médias et Télécommunications) de toute l’Europe animeront les sessions d’experts et les ateliers. Ils aborderont des sujets tels que l’esprit entrepreneurial, la stimulation de la croissance au-delà des frontières, l’attraction des talents et la gestion de l’actionnariat. Au total, 76 partenaires experts de l’écosystème financier en Europe contribueront au programme.