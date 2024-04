Cette acquisition stratégique permet à Ellipsis AM de renforcer sa position d’acteur incontournable dans le domaine de la gestion des obligations convertibles. L’acquisition place Ellipsis AM dans le top 5 des maisons de gestion en Europe, sur le segment des convertibles.

Cette opération inclut le transfert de deux gérants vers Ellipsis AM, Cristina JARRIN et Mikael DAUVERT, qui viennent renforcer l’équipe spécialisée d’Ellipsis Asset Management (« Ellipsis AM »), avec plus de 20 ans d’historique et composée aujourd’hui de 4 gérants sur les convertibles.

La transition sera effectuée avec le plus grand soin grâce à une étroite collaboration entre Ellipsis AM et Edmond de Rothschild AM pour assurer la meilleure continuité de service aux investisseurs.

Afin de répondre aux besoins de sa clientèle privée sur les obligations convertibles, Edmond de Rothschild peut désormais s’appuyer sur Ellipsis AM comme partenaire privilégié. Cette transaction comprend la mise en place d’un partenariat de distribution des fonds d’Ellipsis AM pour la Banque Privée d’Edmond de Rothschild.