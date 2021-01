Delphine d’Amarzit était directrice générale adjointe d’Orange Bank depuis juin 2016, responsable de la supervision des fonctions Opérations, Crédit, Finance, Risques et Conformité. Delphine d’Amarzit dispose d’une connaissance approfondie des marchés de capitaux français et européens. Elle a notamment occupé pendant plusieurs années des postes à responsabilité au sein de l’administration française du Trésor dans les domaines du développement des marchés de capitaux, de la réglementation financière européenne et du financement des entreprises. De 2007 à 2009, elle a également été en charge des affaires financières et économiques au cabinet du Premier ministre où elle a participé à la définition de la réponse publique à la crise financière, du plan de soutien et des plans de relance et a coordonné l’action sur toutes les questions liées à la réforme économique et aux services financiers.

Euronext annonce également qu’Anthony Attia a été nommé Directeur Groupe des Marchés Primaires et du Post-Marché. Il supervisera les activités de cotation des actions, des obligations et des fonds d’Euronext ainsi que les Corporate Services1, et gèrera également les activités de compensation, de dépositaire central et de règlement-livraison au niveau du Groupe. Il jouera un rôle essentiel dans l’intégration à venir des activités du groupe Borsa Italiana2. Anthony Attia cédera son poste de Président-Directeur général d’Euronext Paris et de membre du Directoire d’Euronext N.V., afin de se concentrer sur ses nouvelles responsabilités stratégiques et commerciales au niveau du Groupe. Anthony Attia restera membre de l’Operating Committee ainsi que du Directoire élargi d’Euronext N.V.

Delphine d’Amarzit a déclaré : “Je suis ravie de rejoindre Euronext à un tournant de son développement. Je suis impatiente de contribuer à la poursuite de la stratégie du Groupe au sein du Directoire et de travailler avec les équipes d’Euronext Paris pour renforcer leurs liens étroits avec l’écosystème français et au-delà. “

Anthony Attia, Directeur Groupe des Marchés Primaires et du Post-Marché d’Euronext, a déclaré : “Je suis ravi de confier la direction d’Euronext Paris à Delphine d’Amarzit, dont l’expérience sera essentielle pour continuer à fournir des services de qualité supérieure à l’écosystème financier parisien. Je me réjouis désormais de diriger notre activité de post-marché et de soutenir la croissance des activités des marchés primaires et des Corporate Services d’Euronext, alors que le Groupe s’engage dans les prochaines étapes de son ambition stratégique. “

Stéphane Boujnah, Directeur Général et Président du Directoire d’Euronext N.V., a déclaré : “Euronext ouvre un nouveau chapitre dans son développement avec l’acquisition prévue du groupe Borsa Italiana2, qui fait suite à sa récente expansion géographique et à l’entrée dans de nouvelles activités. De ce fait, Euronext doit ajuster son organisation pour répondre à son ambition de construire la première infrastructure de marché paneuropéenne et consolider la modularité de son modèle fédéral unique. Je suis ravi d’accueillir Delphine d’Amarzit au sein du Directoire et en tant que Présidente-Directrice générale d’Euronext Paris. Sous sa direction, grâce à sa solide expérience des marchés de capitaux et des infrastructures en France, nous continuerons à fournir les meilleurs services à nos clients et à l’écosystème parisien. Je tiens à remercier Anthony Attia pour sa contribution essentielle à la transformation d’Euronext Paris depuis l’introduction en bourse d’Euronext en 2014 tout en développant les ambitions d’Euronext. Son énergie et son engagement ont été essentiels à notre réussite au cours des dernières années. Je me réjouis de continuer à travailler avec lui dans le cadre de la transformation de nos offres listing et post-marché.”

Biographies

Delphine d’Amarzit

Delphine d’Amarzit rejoint Euronext d’Orange Bank, la banque mobile du Groupe Orange, l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, où elle était directrice générale adjointe depuis 2016, responsable de la supervision des fonctions Opérations, Crédit, Finance, Risque et Compliance. Delphine d’Amarzit fut essentielle dans la définition de la nouvelle banque en ligne disruptive et dans l’accompagnement de sa croissance du premier au millionnième client. Auparavant, elle a occupé diverses fonctions dans le secteur public, notamment au sein de la Direction du Trésor, du cabinet du ministre de l’économie et des finances et du cabinet du Premier ministre. Ses domaines de responsabilité comprenaient la réglementation financière européenne, le développement des marchés des capitaux ainsi que les affaires économiques et financières. Elle a notamment participé à la définition de la réponse publique à la crise financière, du plan de soutien et des plans de relance et a coordonné l’action du gouvernement sur toutes les questions liées à la réforme économique et aux services financiers. Delphine d’Amarzit est également directrice non-exécutive de Thales SA depuis mai 2018.

Elle a commencé sa carrière dans le secteur public en 1993, à l’Inspection Générale des Finances, avant de rejoindre la Direction du Trésor français.

Delphine d’Amarzit est diplômée de l’Institut d’Études Politiques de Paris (Sciences-Po) et de l’École Nationale d’Administration. Elle est également titulaire d’un Master en droit des sociétés de l’Université Panthéon-Sorbonne.

Anthony Attia

Anthony Attia a été Président-Directeur général d’Euronext Paris depuis 2014, tout en étant le Directeur Groupe du Listing et du Post-Marché. En tant que Président-Directeur général d’Euronext Paris, il a dirigé l’amélioration continue des relations avec l’écosystème, les clients et les régulateurs français, et a développé l’activité d’Euronext de cotation des actions en développant les initiatives paneuropéennes d’Euronext pour les PME et les sociétés du secteur des technologies. Il a également dirigé le développement de la plateforme de négociation de pointe, Optiq®. De 2009 à 2013, basé à New York, il a été Senior Vice President et Directeur de cabinet de NYSE Euronext. Ses responsabilités comprenaient la stratégie, la technologie et l’intégration.

Anthony Attia a commencé sa carrière à la bourse de Paris en 1997. Depuis la création d’Euronext en 2000, il a occupé différents postes de direction au niveau du groupe, tels que le fonctionnement des marchés européens, la structure des marchés, la stratégie, les fusions et l’intégration et la conception des plateformes de négociation.

Il est membre du conseil d’administration et du comité d’audit de LCH SA, membre du conseil d’administration d’Euroclear Holding, directeur d’Euronext Dublin et vice-président de la FESE, la Fédération des bourses européennes. Il est également président du conseil d’administration de Liquidshare. En 2020, il a été reconnu par Business Insider comme l’une des 100 personnes qui transforment le business, qui conduisent le progrès et l’innovation dans leurs entreprises et dans leurs secteurs.

Il est titulaire d’un diplôme d’ingénieur en informatique, en mathématiques appliquées et en finances.