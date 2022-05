D’après ETFGI, les encours des ETF/ETP investis en cryptomonnaies ont enregistré une collecte de 785 millions de dollars dans le monde en mars 2022, portant leurs entrées nettes de capitaux à 859 millions de dollars au 1er trimestre 2022, un montant inférieur aux 1,64 milliards de dollars collectés à ce stade l’an dernier. Le total des encours investis dans les ETF/ETP Crypto a augmenté de 19,6% entre fin février 2022 et fin mars 2022, passant de 13,61 milliards de dollars à fin octobre 2021 à 16,28 milliards de dollars.

Faits marquants

Un encours de 16,28 milliards de dollars investi dans des ETF/ETP Crypto cotés dans le monde à fin mars 2022.

Les encours ont augmenté de 19,6%, passant de 13,61 milliards de dollars à fin février 2022 à 16,28 milliards de dollars à mars 2022.

Au 1er trimestre 2022, les encours ont diminué de 0,4 %, passant de 16,34 milliards de dollars à fin 2021 à 16,28 milliards de dollars à fin mars 2022.

Les ETF/ETP Cryto cotés dans le monde ont collecté 785 millions de dollars en mars 2022.

Les entrées nettes du 1er trimestre 2022 étaient de 859 millions de dollars contre 1,64 milliards de dollars au 1er trimestre 2021.

8,50 milliards de dollars de collecte nette au cours des 12 derniers mois.

« Le S&P 500 a augmenté de 3,71 % en mars mais a baissé de 4,60 % au premier trimestre. Les marchés développés hors États-Unis ont augmenté de 1,10 % en mars mais ont baissé de 5,57 % au premier trimestre. L’Australie (+10,46%) et le Portugal (+6,50%) ont connu les plus fortes hausses parmi les marchés développés au mois de mars. Les marchés émergents ont diminué de 2,27 % en mars et sont en baisse de 6,52 % en 2022. L’Égypte (en baisse de 14,31 %) et la Chine (en baisse de 8,34 %) ont enregistré les plus fortes baisses parmi les marchés émergents en mars, tandis que le Brésil (en hausse de 14,51 %) et la Colombie (en hausse 11,98 %) ont été les marchés les plus performants » selon Deborah Fuhr, fondatrice associée du cabinet ETFGI.

Croissance des encours des ETF/ETP Crypto (à fin mars 2022)

Source : ETFGI

Depuis le lancement du premier ETP Crypto en 2015 - le Bitcoin Tracker One-SEK - le nombre et la diversité des produits n’ont cessé d’augmenter. A fin mars 2022, on dénombrait 123 ETF/ETP Crypto provenant de 24 fournisseurs à travers 392 listings sur 17 bourses dans 13 pays pour un montant global de 16,28 milliards de dollars.

Les flux substantiels de capitaux peuvent être attribuées à 20 principaux ETF en termes de collecte, qui ont attiré 838 millions de dollars en mars 2022. L’ETF BTCetc - Bitcoin ETP - Acc (BTCE GY) a collecté à lui seul 147 millions de dollars.

Top 20 des ETF/ETP Crypto par nouveaux actifs nets (Novembre 2021)